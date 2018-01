Οι MANILLA ROAD με τον Rick Fisher στο Up The Hammers Festival

Παρασκευή 25 Μαΐου:

Σάββατο 26 Μαΐου:





Οιμε τον αρχικό τους ντράμερ, θα είναι οι headliners της πρώτης μέρας τουπου θα διεξαχθεί τηνκαι τοστο Gagarin 205.Η εμφάνιση τωνθα χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο το συγκρότημα θα παίξει παλιά και νέα κομμάτια με τον ντράμερ της τρέχουσας σύνθεσής του,ενώ στο δεύτερο μέρος πίσω από το drum kit θα βρίσκεται οΤο εισιτήριο κοστίζειανα ημέρα και το line up τουέχει ως εξής:MANILLA ROAD (USA) (Exclusive European show with original drummer Rick Fisher!)DOOMSWORD (I)NORTHWIND (GR) (exclusive Athens show)ATTIKA (USA) (First show in europe ever!)AGATUS (GR) (exclusive “The eternalist” show)VULTURE (D)NIGHT (SWE)HEAVY LOAD (SWE) (Second show since 1985)SARACEN (UK) (First show in Greece!)EMERALD (NL)GLACIER (USA)CRYSTAL VIPER (PL)TRAITORS GATE (UK)SPEED QUEEN (B)