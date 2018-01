ORPHANED LAND: Ακούστε το νέο single "Chains Fall To Gravity" με τη συμμετοχή του Steve Hackett

"Unsung Prophets & Dead Messiahs" tracklist:

“The Cave”

“We Do Not Resist”

“In Propaganda”

“All Knowing Eye”

“Yedidi”

“Chains Fall To Gravity”

“Like Orpheus”

“Poets Of Prophetic Messianism”

“Left Behind”

“My Brother's Keeper”

“Take My Hand”

“Only The Dead Have Seen The End Of War”

“The Manifest - Epilogue”





Οιαύριο,, κυκλοφορούν μέσω τηςτο νέο τους άλμπουμ με τίτλο. Απο την νέα αυτή δισκογραφική δουλειά των Ισραηλινών oriental metallers μπορείτε να ακούσετε παρακάτω το singleστο οποίο συμμετέχει ο κιθαρίστας τωνΣτο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ως guests οι) και).Την μίξη και το mastering επιμελήθηκε για μια ακόμη φορά οκαι σύμφωνα με το συγκρότημα πρόκειται για την μεγαλύτερη παραγωγή τους έως σήμερα.