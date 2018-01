ORPHANED LAND: Lyric video για το νέο single "We Do Not Resist"

"Unsung Prophets & Dead Messiahs" tracklist:

“The Cave”

“We Do Not Resist”

“In Propaganda”

“All Knowing Eye”

“Yedidi”

“Chains Fall To Gravity”

“Like Orpheus”

“Poets Of Prophetic Messianism”

“Left Behind”

“My Brother's Keeper”

“Take My Hand”

“Only The Dead Have Seen The End Of War”

“The Manifest - Epilogue”













Οιπαρουσίασαν το lyric video του singleαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΣτην νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος συμμετέχουν ως guests οι) και).Την μίξη και το mastering επιμελήθηκε για μια ακόμη φορά οκαι σύμφωνα με την Ισραηλινή μπάντα πρόκειται για την μεγαλύτερη παραγωγή τους έως σήμερα.