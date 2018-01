PROJECT THEORY, SCARS OF TEARS, SoulVanity: Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου @ Blue Barrel

Project Theory / Scars Of Tears / SoulVanity LIVE

στο Blue Barrel (Δόξης 5, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη)









Πότε: Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Ώρα: 21:00

Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τηλ.κρατήσεων: 2314 009130













Η καλύτερη εκ'των ομολογουμένων #nuMetal μπάντα της Ελλάδας, οι, συναντούν στην σκηνή τουτους εκρηκτικούςκαι τους εξαιρετικούς. Όλοι μαζί υπόσχονται ένα μοναδικό #show που δεν θέλεις να χάσεις.– Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 2/2;  http://bit.ly/2DlNfMF Οιείναι τετραμελής "Nu metal" μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν την πορεία τους το 2012, γράφοντας τα πρώτα τους single. Δυνατά riffs, brutal αλλά και μελωδικά φωνητικά και εξαιρετικά ενεργητική σκηνική παρουσία χαρακτηρίζει τους Project Theory σε κάθε τους LIVE εμφάνιση. Οι Project Theory, ιδιαιτέρως από τα μέσα του 2015 και έπειτα, πραγματοποίησαν αναρίθμητες ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή τους στο River Party Festival που πραγματοποιείται στο Νεστόριο Καστοριάς, η συμμετοχή τους στο Street Mode Festival 2015, ενώ το καλοκαίρι του 2016 εμφανίστηκαν σαν headliners στο Orfun Fest μαζί με τα 'Μωρά στη Φωτιά'. Κάποιες επίσης ζωντανές εμφανίσεις που αξίζει να αναφερθούν, είναι στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2016 μαζί με τους 63 High και σαν headliners μαζί με τους Panx Romana, στο Edessycho Festival 2016. Οι Project Theory ανήκουν δισκογραφικά στην Sliptrick Records, δισκογραφική εταιρεία από την Αμερική. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Something Between Us", σκαρφάλωσε μέχρι το νούμερο 16 στα 50 καλύτερα ροκ άλμπουμ των Βαλκανίων, για το 2ο εξάμηνο του 2016. Τα hits του δίσκου, ήταν το Guardian Angel και το Final Chapter τα οποία παίζονται καθημερινά σε ροκ και μέταλ ραδιόφωνα της Αμερικής, υπό το φάσμα του 365 Radio Network.– Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 2/2;  http://bit.ly/2DgO45q Οιείναι μια ατμοσφαιρική metal μπάντα από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την πόλη της Καστοριάς. Ο ήχος της μπάντας χαρακτηρίζεται από ισχυρά κιθαριστικά riffs του Πέτρου, τη μελωδική φωνή της Χαριτίνης που σε συνδυασμό με τα δυναμικά φωνητικά του Μπάμπη και του Θανάση αλλά και το στερεό στυλ drumming του Χρήστου δίνουν ένα ακουστικό αποτέλεσμα ιδιαιτέρως απολαυστικό, ειδικά για τους λάτρεις της ροκ και μέταλ μουσικής. Σημαντικές σκηνικές συνεργασίες έχουν καταγραφεί στο παρελθόν όπως με την Anneke Van Giersbergen (Netherlands), τους Visions of Atlantis (Austria), Meden Agan (Greece) και πολλά άλλα. Δισκογραφικά έχουν κυκλοφορήσει το άλμπουμ “Scars of Tears” στα μέσα του 2014, ενώ την άνοιξη του 2017 κυκλοφόρησε και η 2η δουλεία τους με τίτλο “Just Dust” από την αμερικάνικη δισκογραφική «Sliptrick Records», λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του. Το καλοκαίρι του 2017, εμφανίστηκαν σαν headliners στο Βουλγάρικο Rock Fest 2017.- Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 2/2;  http://bit.ly/2mJhgeq Οιείναι μια Heavy/Dark metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Mετά από πολλούς πειραματισμούς και αφού ολοκληρώθηκε το line up της μπάντας, το καλοκαίρι του 2012 ξεκίνησαν να γράφουν τα πρώτα τους κομμάτια. Το Νοέμβριο του 2013 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο demo τους, αποτελούμενο από 4 κομμάτια. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν και 2 βίντεο κλίπ, για τα κομμάτια “Murder” και “The Muppet Show”. Το πρώτο demo της μπάντας, έπειτα από 3 βδομάδες κυκλοφορίας του στο Reverbnation, έφτασε στο #2 στα metal charts της Θεσσαλονίκης και στο #10 στα αντίστοιχα της Αθήνας. Στα πλαίσια της προώθησης του demo τους, oι SoulVanity έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής σε κάποια από τα μεγαλύτερα ελληνικά live stages όπως το Eightball Live Stage και το Block33. Ενεργή παρουσία υπάρχει και στον τομέα των φεστιβάλ, με συμμετοχές και ιδιαίτερα δυνατές εμφανίσεις. Οι ηχογραφήσεις για το πρώτο τους άλμπουμ ξεκίνησαν στις αρχές του 2015 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Ο δίσκος, που έχει τίτλο “Inner Unrest”, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2016. Ο δεύτερος δίσκος της μπάντας θα κυκλοφορήσει το 2018.Powered by: Bands Squad