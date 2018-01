ROTTING CHRIST: Ακούστε το νέο κομμάτι "I Will Not Serve"

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο κομμάτι των Rotting Christ με τίτλο "I Will Not Serve" το οποίο θα εμπεριέχεται στην επερχόμενη διπλή συλλογή της ελληνικής μπάντας "Their Greatest Spells" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Season Of Mist στις 23 Μαρτίου.