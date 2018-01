Σαν Σήμερα - 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τους Rob Zombie και Zack de la Rocha.

Οι Led Zeppelin κυκλοφορούν σαν σήμερα το Led Zeppelin I.

Οι Deep Purple κυκλοφορούν το The House of Blue Light, οι Iced Earth το The Glorious Burden, οι Grave digger το Liberty Or Death και οι Therion το Gothic Kabbalah.







Led Zeppelin κυκλοφορούν το ντεμπούτο album τους , το "Led Zeppelin Ι".



Ο δίσκος δεν γνώρισε άμεσα επιτυχία, αλλά οι συνεχείς περιοδείες και η κυκλοφορία του single "Good Times, Bad Times" μεγάλωσαν τη φήμη τους, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 1969 ο δίσκος να μπει στα βρετανικά τσαρτ για να παραμείνει μέχρι τον Ιούνιο του 1971. Επίσης, ανέβηκε στο Top-10 της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι το 2013, το "Led Zeppelin" έχει βραβευθεί ως οκτώ φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμαντένιο στον Καναδά και δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει πάνω από 14 εκατομμύρια αντίτυπα, παγκοσμίως.













Γεννιέται στο Long Beach της Καλιφόρνιας ο μουσικός, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Rage Against the Machine, Zack de la Rocha.

Στο Γυμνάσιο εντάχθηκε στους Hardstance, κυκλοφορώντας δύο EP, μπάντα η οποία το 1988 μετονομάστηκε σε Inside Out και κυκλοφόρησε το 1990 το single "No Spiritual Surrender" για να διαλυθεί λίγο αργότερα.

Ένα χρόνο μετά θα σχηματίσει μαζί με τον Tom Morello τους Rage Against the Machine, όνομα εμπνευσμένο απο ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι των Inside Out.

Κατά τη διάρκεια που οι Rage Against the Machine βρίσκονταν σε παύση μετά την αποχώρησή του (2000-2007), δούλεψε ως σόλο καλλιτέχνης και έκανε κάποιες συνεργασίες. Το 2007 θα ακολουθήσει η επανένωση του συγκροτήματος και ο De la Rocha θα ενταχθεί ξανά στην μπάντα μέχρι και το τελευταίο τους show το 2011.

Το 2008 σχημάτισε μαζί με τον ντράμερ των Mars Volta, Jon Theodore τους One Day as a Lion που την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν ένα ομώνυμο EP.







Οι Deep Purple κυκλοφορούν το δωδέκατο album τους, με τίτλο "The House of Blue Light". Είναι ο δεύτερος δίσκος του συγκροτήματος μετά την επανένωσή του και ο τελευταίος με τον Ian Gillan ο οποίος αποχώρησε δύο χρόνια αργότερα και αντικαταστάθηκε απο τον Joe Lynn Turner των Rainbow μέχρι την επιστροφή του το 1992.









Κυκλοφορεί το έβδομο άλμπουμ των Iced Earth, με τίτλο "The Glorious Burden". Πρόκειται για ένα concept album που διερευνά γεγονότα της πολεμικής ιστορίας, όπως η μάχη του Βατερλώ, η ζωή του Αττίλα, ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ γίνεται και αναφορά στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ειδική έκδοση του, αποτελούνταν από δύο CD, το δεύτερο εκ των οποίων περιελάμβανε τρία κομμάτια, το καθ' ένα από τα οποία παρουσίαζε τα γεγονότα μίας από της τρεις ημέρες της μάχης του Γκέτισμπεργκ (1863).

Στα φωνητικά βρίσκεται ο πρώην τραγουδιστής των Judas Priest, Tim 'Ripper' Owens ο οποίος μετά την επιστροφή του Rob Halford αποτέλεσε μόνιμο μέλος των Iced Earth. Το άλμπουμ είχε αρχικά ηχογραφηθεί με τον Matt Barlow στα φωνητικά αλλά ο ηγέτης της μπάντας, Jon Schaffer, δεν έμεινε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Κάποια απο τα εν λόγω φωνητικά παραμένουν ως δεύτερα στο άλμπουμ.

Είναι επίσης το μοναδικό άλμπουμ της μπάντας με τον Ralph Santolla στις κιθάρες και το τελευταίο με τον μπασίστα James MacDonough και τον drummer Richard Christy.







Οι Grave Digger κυκλοφορούν το δέκατο τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο "Liberty Or Death".

Πηγή έμπνευσης του τραγουδιστή της μπάντας, Chris Boltendahl, αποτέλεσε το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, "Ο Καπετάν Μιχάλης" στην δεύτερη έκδοση του οποίου προστέθηκε ο υπότιτλος "Ελευθερία ή Θάνατος". Το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ αναφέρεται στην Ελληνική Επανάσταση ενώ περιέχει στιχουργικές αναφορές στον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.





Κυκλοφορεί το 13ο album των Therion με τίτλο "Gothic Kabbalah". Το concept του άλμπουμ βασίζεται στη ζωή του Σουηδού λόγιου του 17ου αιώνα Johannes Bureus.





Γεννιέται στο Haverhill της Μασαχουσέτης ο μουσικός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιώνΤο 1985 θα σχηματίσει τουςμαζί με την τότε κοπέλα τουκαι θα πάρει το σκηνικό όνομαΩστόσο επειδή ήταν πιο γνωστός με το ψευδώνυμο, το 1996 θα αλλάξει νόμιμα το όνομά του σε. Οιθα κυκλοφορήσουν 4 άλμπουμ και το 1998 θα διαλυθούν.Την ίδια χρονιά οe θα κυκλοφορήσει την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλοη οποία είχε άμεση επιτυχία, κι έγινε τρεις φορές πλατινένιος στην Αμερική. Ακολούθησαν άλλα έξι άλμπουμ με πιο πρόσφατο τοπου κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2016.Έχει σκηνοθετήσει τα περισσότερα video clips τωνκαθώς και της σόλο δουλειάς του, ενώ το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως ηθοποιός το έκανε στην ταινίαπαίζοντας με τα υπόλοιπα μέλη τωνκαι ως σκηνοθέτης με το(2003).Κάποιες άλλες ταινίες που ο ίδιος έχει αναλάβει χρέη σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου είναι το remake του(2007), το(2009), το(2013), τοκ.α.Έχει γυρίσει επίσης διάφορα τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτάκια και παράλληλα ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων κόμικ.