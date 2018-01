SOLAR FAKE: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου @ Death Disco w/ Our Banshee και DSTR

DEATHDISCO

Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, Ψυρρή

ΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ





Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Solar Fake (dark electro - DE)

Our Banshee (synthpop - GR)

DSTR (ebm - DE)

• Εισιτήρια προπωλούνται σε φυσική μορφή στα Le Disque Noir Records Shop και Death Disco:γενική τιμή προπώλησης• Εισιτήρια προπωλούνται και στο δίκτυο της VIVA σε ηλεκτρονική μορφή προς+ booking fee (NOT AVAILABLE YET)οn spot /για τους κατόχους κάρτας ανεργίας (απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας και της κάρτας ανεργίας).Οι, ένα χρόνο και κάτι μετά τη θριαμβευτική τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας, και ύστερα από την έντονη κινητικότητα του ελληνικού τους fan club, επιστρέφουν στο χώρο του εγκλήματος, το Death Disco!Οι Solar Fake είναι το δημιούργημα του Sven Friedrich, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της gothic / industrial σκηνής των τελευταίων 20 χρόνων. Ξεκίνησε τη καριέρα του το 1993 σαν ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των εξαιρετικών goth rockers Dreadful Shadows. To 2002, και αφού οι Dreadful Shadows είχαν μπει σε δισκογραφική απραξία, έφτιαξε τους Zeraphine με τους οποίους ακολούθησε σε γενικές γραμμές τα ίδια ροκ μουσικά μονοπάτια που ακολουθούσε και με τη προηγούμενη μπάντα του.Το 2007 ήταν η χρονιά όπου ο Sven αποφάσισε να ξεκινήσει το electro / gothic σχήμα των Solar Fake. Ένα χρόνο μετά, οι Solar Fake κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους άλμπουμ “Broken Grid” και συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή περιοδεία των VNV Nation.To 2011 κυκλοφορούν το “Frontiers” το οποίο έμεινε για οκτώ ολόκληρες εβδομάδες στη κορυφή των γερμανικών εναλλακτικών charts. Ακολουθούν συναυλίες με τους Covenant, Peter Heppner, Project Pitchfork και VNV Nation και οι Solar Fake είχαν γίνει πλέον ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της ευρωπαϊκής dark alternative σκηνής!Στις αρχές του 2014, και αφού η θέση του Frank στα live keyboards καλύφθηκε από τον πρώην κιθαρίστα των Dreadful Shadows, André Feller, κυκλοφορεί το “Reasons to Kill” και ακολούθησαν συναυλίες στη Ρωσία, το Μεξικό, το Ισραήλ, την Ελβετία κτλ.Το 2015 κυκλοφορεί το Another Manic Episode και στα πλαίσια προώθησης του άλμπουμ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2016 η Manic Epidose περοδεία ενώ στις αρχές του 2017, έκαναν μια ξεχωριστή περιοδεία παρουσιάζοντας τραγούδια σε ακουστικές εκτελέσεις με special guest μουσικούς από άλλες μπάντες. Το αποτέλεσμα καταγράφηκε στο διπλό cd/dvd Sedated.Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, οι synthpop μελωδίες των Solar Fake που χρόνο με το χρόνο αποκτούν ένα όλο και μεγαλύτερο fan base στη χώρα μας, με μπροστάρη πάντα τον Sven Friedrich, μια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες της gothic / industrial σκηνής θα βρίσκονται στο Death Disco.Επισης θα ακουσουμε τραγουδια απο τον επερχομενο ατιτλο ακομα δισκο του συγκροτηματος που θα κυκλοφορησει μεσα στο 2018 Φροντίστε να είστε κι εσείς εκεί!Οι, είναι μια συνεργασία του έλληνα Άγη Ταραλά με τον γερμανό Stefan Bohm που αν και κουβαλούν στη πλάτη τους ουκ ολίγα χρόνια δράσης στην ηλεκτρονική σκηνή, μόλις φέτος κυκλοφόρησαν το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ τους 4200 για λογαριασμό της Dependent Records. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει το synthpop background του Άγη με τις πιο harsh πρώην μπάντες του Stefan (psychobitch, nullvektor) και το αποτέλεσμα φέρνει στο νου τους Neuroticfish, τους Second Voice ή και τους Bigod 20.πάλι, είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής των τελευταίων ετών, όντας η ψυχή καταξιωμένων σχημάτων όπως οι Haujobb, Architect αλλά και ο εκλεκτός του Alan Wilder (Depeche Mode) που τον έχει επιλέξει να τον συνοδεύσει on stage ουκ ολίγες φορές. Στις 24 Φεβρουαρίου μας επισκέπτεται με τους DSTR (πρώην Destroid), το πιο synthpop / ebm σχήμα του συγκριτικά με τα άλλα και μας "υποχρεώνει" να βρεθούμε από πολύ νωρίς στο Death Disco για να μην χάσουμε ούτε λεπτό από το show του!