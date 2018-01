SUICIDAL TENDENCIES: Ακούστε το νέο κομμάτι "Nothing To Lose"

Οι Suicidal Tendencies έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους κομμάτι "Nothing To Lose" απο το επερχόμενο EP με τίτλο "Get Your Fight" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Μαρτίου.