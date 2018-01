THE ROCKIN’ DEAD: Σάββατο 13 Ιανουαρίου @ Remedy

THE ROCKIN’ DEAD_ LIVE @ REMEDY_ 13/01/2018





Public Transit

THE ROCKIN’ DEAD

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟYΣ THE ROCKIN’ DEAD

Line up:





To2018, οι Αθηναίοι Alternative Rockers,καταφθάνουν στην σκηνή τουγια το 1ο μεγάλο show της χρονιάς… Ένα δυνατό, έντονο και ατμοσφαιρικό live, χωρίς υποκρισίες και αναστολές με Straightforward Rock μουσικές που θα συνεπάρουν τις αισθήσεις… Το σκοτάδι ποτέ άλλοτε δεν έμοιαζε τόσο ελκυστικό…Ανακαλύψτε το!DOORS OPEN ATDAMAGE:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 210 2832390JOIN US @REMEDY LIVE CLUBΗΣΑΠ: 250μ. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Νέο ΗράκλειοΟΑΣΑ: 500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, Στάση Γραμμής Α8, κάθε 30 λεπτά, από 24:30 έως 04:30Οι THE ROCKIN' DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2015.Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2013 ως ένα πειραματικό μουσικό project από τον παραγωγό και συνθέτη Κώστα Στριφτό σε συνεργασία με τον συνθέτη και κιθαρίστα Πάνο Μαλαχιά με σκοπό την δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπων τραγουδιών στα οποία θα συμμετείχαν guest μουσικοί και καλλιτέχνες. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν ψηφιακά το 1ο single με τίτλο “City Of Sin” με την συμμετοχή του καταξιωμένου συνθέτη και μουσικού Κώστα Τουλαντά στα φωνητικά. Το τραγούδι κατάφερε να αποσπάσει διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης American Songwriting Awards 2015 κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στους 5 φιναλίστ στην κατηγορία Rock.Το 2015, οι THE ROCKIN' DEAD εξελίσσονται σε μπάντα με την προσθήκη της, Ελληνοαμερικανικής καταγωγής τραγουδίστριας Anna Panama, του Theo Παπαχριστόπουλου στο μπάσο, του Πέτρου Μαλαχιά στην κιθάρα και του Άκη Γαβαλά στα τύμπανα.To 2016 κυκλοφορούν ψηφιακά και σε CD την 1η ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “Here Comes The Darkness”, μέσα από το προσωπικό τους label. Ο δίσκος λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.Ο ήχος των THE ROCKIN’ DEAD περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο φάσμα της κλασσικής και μοντέρνας Αμερικάνικης Rock σκηνής. Κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι οι δυναμικές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, που σε συνδυασμό με τα διπλά φωνητικά καταφέρνουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ήχο και ύφος που απορρέει ένταση και συναίσθημα.To 2017, κυκλοφορεί ψηφιακά το single “Fighter’s Anthem” το οποίο χρησιμοποιείται ως επίσημο theme στο ZMAK Champions, το ετήσιο main event του ZMAK wrestling promotion του Πέτρου Πολυχρονίδη. Ταυτόχρονα το συγκρότημα δηλώνει συμμετοχή στον RED LIVE 2 contest του RED FM 96,3 καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 100+ συγκροτήματα και φτάνοντας μέχρι την τελική φάση του διαγωνισμού, κερδίζοντας το 4ο έπαθλο.Anna Panama (Vocals)Costas Striftos (Vocals)Panos Malahias (Guitar)Petros Malahias (Guitar)Alkis Rigopoulous (Bass)Akis Gavalas (Drums)