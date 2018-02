A PERFECT CIRCLE: Ακούστε το νέο single "TalkTalk"

"Eat The Elephant" tracklist:

"Eat The Elephant"

"Disillusioned"

"The Contrarian"

"The Doomed"

"So Long, And Thanks For All The Fish"

"TalkTalk"

"By And Down The River"

"Delicious"

"DLB"

"Hourglass"

"Feathers"

"Get The Lead Out"









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους singleτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Τοπροέρχεται απο το επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΠρόκειται για την πολυαναμενόμενη δισκογραφική επιστροφή τωντο τελευταίο άλμπουμ των οποίων ήταν τοπου κυκλοφόρησε πριν απο δεκατέσσερα χρόνια (2004)!Εκτός τουαπο την επικείμενη νέα δουλειά του συγκροτήματος έχουμε ήδη ακούσει τακαι