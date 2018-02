AT THE GATES: Εξώφυλλο και tracklist του νέου album

"Είχαμε πολλές ιδέες για αυτό που θέλαμε να δούμε στο εξώφυλλο αυτήν τη φορά. Γενικά σχετίζονταν, αναμενόμενα, με την γενική θεματολογία του δίσκου. Αυτό που είναι σπουδαίο αναφορικά με τον Costin Chioreanu είναι οτι καταλαβαίνει την μπάντα. Γνωρίζει ποιοι είμαστε και απο που προερχόμαστε. Επίσης συνδέει εμένα και τον ίδιο μια ισχυρή καλλιτεχνική σχέση. Δεν έχω συναντήσει κανέναν να πηγαίνει τόσο βαθιά στον κόσμο των στίχων και των θεματολογιών μου. Όταν την πρώτη φορά του έγραψα περιγράφοντας τις ιδέες μου φοβόμουν πως οι παρατηρήσεις μου ίσως ήταν μακροσκελείς και συγκεχυμένες, μέχρι που έλαβα ακόμη μεγαλύτερη και πολύ εμπνευσμένη απάντηση. Εμπνεύστηκα το εξώφυλλο απο το Pergamon Altar που εκτίθεται στο Μουσείο Pergamon στο Βερολίνο. Συνδέεται φυσικά στενά με την θεματολογία που βασίζεται ολόκληρος ο δίσκος. Θα πετάξω ένα όνομα εκει έξω για τους ενδιαφερόμενους, Peter Weiss. Τώρα ανυπομονώ να πάρω ολόκληρο τον δίσκο στα χέρια μου καθώς πρόκειται για ένα απο τα πολλά εξαιρετικά εξώφυλλα που δημιούργησε για εμάς ο Costin στο To Drink From The Night Itself"

"To Drink From The Night Itself" tracklist:

Der Widerstand

To Drink From The Night Itself

A Stare Bound In Stone

Palace Of Lepers

Daggers Of Black Haze

The Chasm

In Nameless Sleep

The Colours Of The Beast

A Labyrinth Of Tombs

Seas Of Starvation

In Death They Shall Burn

The Mirror Black





Επίσης οι πρόσθεσαν περισσότερες ημερομηνίες στην προγραμματισμένη περιοδεία τους για το 2018:





Mar 03: Cologne Gebäude 9, Germany

Mar 04: Tilburg Deathfest, Netherlands

Mar 31: Philadelphia Decibel Metal & Beer Fest, PA

May 02: Hong Kong TTN @

May 03: Bangkok Hollywood Awards, Thailand

May 05: Manila Pulp Summer Slam, Philippines

May 06: Singapore Scape

May 29: Tokyo O-East, Japan

May 30: Nagoya Electric Lady Land, Japan

May 31: Osaka Umeda Trad, Japan

Jun 21: Halden Tons Of Rock Festival, Norway

Jun 22: Copenhagen Copenhell Festival, Denmark

Jun 23: Dessel Graspop Metal Meeting, Belgium

Jun 24: Clisson Hellfest, France

Jun 29: Verona Rock The Castle Festival, Italy

Jun 30: Helsinki Tuska, Finland

Jul 12: Viveiro Resurrection Fest, Spain

Jul 14: Gävle Gefle Metal Fest, Sweden

Jul 28: Essen Nord Open Air, Germany

Aug 04: Saint-Maurice-De-Gourdans Sylak Open Air, France

Aug 11: Jaromer Brutal Assault Festival, Czech Republic

Aug 12: Derbyshire Bloodstock Open Air, UK

Aug 16: Dinkelsbühl Summer Breeze Open Air, Germany

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ με τίτλο "To Drink From The Night Itself" . Η έκτη δισκογραφική δουλειά των Σουηδών death metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΤην δημιουργία του εξωφύλλου ανέλαβε ο, με τον frontmanνα δηλώνει: