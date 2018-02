BATTLE OF THE BANDS: Κυριακή 4 Μαρτίου @ Eightball

To i-JUKEBOX.gr και η ‘Over the Top’ Promotion παρουσιάζουν:

BATTLE OF THE BANDS 2017-18

Leg 5





Κυριακή 4 Μαρτίου, Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 / Η συναυλία ξεκινάει στις 21:00

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

ELEVEN SKY

ONCE UPON A DREAM

SICK TEARS

TERRORSCOPE

VILE EXTORTION





Περισσότερες πληροφορίες:

Έπαθλα Νικητών:





* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι 2 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.*********Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:Οι Eleven Sky είναι μια alternative/hard rock & metal μπάντα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και αποτελείται από τους Νικόλα Βογιάρη (lead vocals), Αναστάση Στράτο (lead guitar), Λευτέρη Λιαπόπουλο (guitar), Ευγένιο Κιορίδη (drums) και Χρήστο Παπαθανάση (bass).Κύριοι στόχοι της μπάντας είναι η σύνθεση και δημοσίευση δικής της μουσικής, οι ζωντανές εμφανίσεις και μετέπειτα η δημιουργία του πρώτου της EP.Είναι μια νέα μπάντα από τη Θεσσαλονίκη και παίζει melodic metalcore. Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 και αποτελείται από τα εξής μέλη:Δημήτρη Γκουτζίνα, κιθάραΑλέξανδρο Στρούμτσα, ρυθμική κιθάραΝίκο Βέκη, μπάσοΒασίλη Λεμοντζή, τύμπαναΤάσο Παπαγεωργόπουλο, τραγούδιΕίναι μια παρέα φίλων, που αγαπά πολύ τη ροκ μουσική, γι’ αυτό ένωσαν τις δυνάμεις τους, για να παίξουν μαζί αγαπημένα κομμάτια, να φτιάξουν δική τους μουσική και να μοιραστούν το μεράκι τους με τον υπόλοιπο κόσμο.Τα μέλη:Περικλής Χαραλαμπίδης, φωνητικάΤάσος Τσαμασλίδης, ντραμςΑπόστολος Καλτσάς, μπάσοΝίκος Μοσχοφίδης, κιθάραΣπύρος Παπουτσής, κιθάραΟι Terrorscope είναι μια thrash/death metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 2016. Τα μέλη της είναι οι Αλέξης Jr. Μουτσόπουλος και Δημήτρης Τσιουτσιουρήγας στις κιθάρες, Στάθης Τσαλίδης στο μπάσο, Μάνος Καντάβερ στα φωνητικά και Στράτος Λευκελίδης στα ντραμς.Μέσα στο 2018 αναμένεται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους EP, ενώ τον Μάρτιο αναμένεται μια πρώτη γεύση από τη κυκλοφορία ενός single.Η μπάντα σχηματίστηκε στα τέλη καλοκαιριού του 2017 και αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή της. Παίζει thrash metal και αποτελείται από τους:George Asphyx (vocals)George Toka (lead guitar)Orfeas Kouros (rhythm guitar)Nikos Domenikiotis (bass)Tasos Tsoulfaidis (drums & percussion)Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2017-18, είναι:• Ο 1ος νικητής με την ψήφο του κοινού και ο νικητής με την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής:NEW DREAM RECORDS - Τριετές συμβόλαιο για την ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου της μπάντας, την παραγωγή σε CD, δωρεάν promotion, υποστήριξη σε συναυλίες στον ελλαδικό χώρο και κύκλο σεμιναρίων “Music Business for Indie Artists”.• Ο 2ος νικητής με την ψήφο του κοινού:NEW DREAM RECORDS - Digital κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς της μπάντας.Οι νικητές επίσης κερδίζουν:• ΖΑΧΟΣ MUSIC STOREΕξοπλισμό ή service αξίας 80€.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΔύο καθαριστικά κιθάρας Fender και Dunlop.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIOΟκτάωρη παροχή των υπηρεσιών του studio.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 15 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHING30 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας.