BLACK STONE CHERRY: Νέο album τον Απρίλιο. Ακούστε το "Burnin'"

Οι Black Stone Cherry ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ τους, "Family Tree". Απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση, ακούγοντας το κομμάτι "Burnin'" μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.





Η κυκλοφορία του "Family Tree" έχει προγραμματιστεί απο την Mascot Records / Mascot Label Group για τις 20 Απριλίου.

"Family Tree" tracklist:

"Bad Habit"

"Burnin’"

"New Kinda Feelin"

"Carry Me On Down The Road"

"My Last Breath"

"Southern Fried Friday Night"

"Dancin’ In The Rain" (featuring Warren Haynes)

"Ain’t Nobody"

"James Brown"

"You Got The Blues"

"I Need A Woman"

"Get Me Over You"

"Family Tree"