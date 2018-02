BLITZKRIEG: Lyric video για το νέο κομμάτι "Forever Is A Long Time"

"

"

"Judge Not" tracklist:

"Heretic"

"Who Is Blind"

"Forever Is A Long Time"

"Reign Of Fire"

"All Hell Is Breaking Loose"

"Without You"

"Loud And Proud"

"Angels Or Demons"

"Wide Legged And Headless"

"Falling Into Darkness"

"Judge Not Lest You Yourself Be Judged" (alternate album version)

"Schools Out" (Alice Cooper cover, bonus track)







Οι βετεράνοι της NWOBHM,, παρουσίασαν το lyric video τουαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο, η κυκλοφορία του οποίου προγραμματίστηκε απο τηνγια τιςΠρόκειται για το δεύτερο τραγούδι που ακούμε απο την νέα δισκογραφική δουλειά των Βρετανών, μετά τοπου ακούσαμε μέσω του επίσημου βίντεο που το συνοδεύει.Τοπεριέχει 12 κομμάτια συμπεριλαμβανομένης της διασκευής τωνστοτου. Οι ηχογραφήσεις έλαβαν χώρα στοαπο τονστην γενέτειρα της μπάντας, το Newcastle, και αυτή τη φορά οιαποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό στούντιο για την μίξη και συγκεκριμένα τοτο οποίο είναι υπεύθυνο για το άλμπουμ των, με τοννα αναλαμβάνει την επιμέλεια της μίξης.