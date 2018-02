DUSTBOWL, THE DARK RAGS: Πέμπτη 1 Μαρτίου @ six d.o.g.s

Dustbowl + The Dark Rags Live





Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 21:00





Είσοδος 5 ευρώ









DUSTBOWL

THE DARK RAGS

Τηντοσας προσκαλεί σε ένα double bill που δεν έχετε ξαναδεί:καιθα παίξουν για πρώτη φορά μαζί.Οι πρώτοι έρχονται με φόρα από το αξέχαστο live τους με τουςτο Νοέμβριο και την κυκλοφορία του καθοριστικού άλμπουμ τους». Οι δεύτεροι φέρνουν ένα επίσης επιβλητικό άλμπουμ στις αποσκευές τους, το, αλλά και νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ τους.Οι Dustbowl δημιουργήθηκαν το 2006.“Αυτό που πράττει το αθηναϊκό συγκρότημα στο “The Great Fandango” είναι ότι κατορθώνει να ολοκληρώσει ένα opus της americana που θα έκανε πολλούς να τα χάσουν. Και τούτο, γιατί το άλμπουμ έχει τέλεια οργανική ενότητα, με τα τραγούδια να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, παρασύροντάς σε συν τω χρόνω. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κομμάτι σ’ αυτό τον δίσκο”Φώντας Τρούσας / Δισκορυχείον-Vinylmine & Lifo“Το ροκ της Μητέρας γης…για τους παλιότερους, όσοι κολλήσαμε εκεί στα 80’ς με Green on Red, Long Ryders, Dream Syndicate και όλη την Americana ψυχεδελική σκηνή και με τους Neil Young & The Crazy Horse και τους The Byrds λόγου χάρη, να είναι σίγουροι ότι με το Great Fandango θα βουτήξουν πάλι βαθιά σε αυτά τα νερά…. και τα νερά των Dustbowl είναι λυτρωτικά! Το The Great Fandango είναι great όπως και να το κάνουμε”Μιχάλης Παπαμακάριος / toperiodiko.gr«Να ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ελληνικούς δίσκους του 2016 ως τώρα: Το Great Fandago είναι μία δισκάρα με 10 country/americana κομμάτια. Αν είσαι fan του είδους, θα βάλεις το Great Fandago στο εικόνισμα της δισκοθήκης σου»Mike Nikolitsis / ypogeio.gr«Οι Dustbowl είναι πραγματικοί τεχνίτες της alt country, από αυτούς που δίνουν στο ιδίωμα νόημα, υπόσταση και λόγο ύπαρξης…Αυτό όμως που οι Dustbowl κάνουν στο Great Fandango, προς τιμήν τους, για ακόμα μία φορά ξεφεύγει από την πεπατημένη των προηγουμένων κυκλοφοριών τους…Και το αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά τους δικαιώνει»Παναγιώτης Γαβρίλης / Soundgaze.gr«Η αγάπη τους για την ψυχεδελική country των 60s, τον σύγχρονο «americana» ήχο και το «paisley» της δεκαετίας του ‘80 έχει απαθανατιστεί με τον καλύτερο τρόπο στο “The Great Fandango»Γιάννης Καστανάρας / Merlin's Music BoxLinks:Οι Dark Rags είναι ένα Garage/Punk rock 'n' roll συγκρότημα από την Αθήνα. Σχηματίστηκαν τον Μάιο του 2010 και από τότε έχουν κυκλοφορήσει ένα EP, ένα single και δυο LPs που τους έχουν αναδείξει ώς ένα από τα καλύτερα σχήματα του είδους τους.Οι μουσικές τους επιρροές εκτείνονται από το garage/punk των 60's και το Νέο-Υορκέζικο punk Rock 'N' Roll των 70's έως τη σκηνή της garage αναβίωσης της Αυστραλίας της δεκαετίας του 80 καθώς και τα σύγχρονα συγκροτήματα του είδους. Οι Dark Rags κάνουν αυτό που ξέρουν καλά, να παίζουν απλό και straight forward rock'n'roll.Τον Δεκέμβριο του 2014 οι Dark Rags κυκλοφόρησαν το 2ο LP τους "Paranoia Blues" στην Γαλλική Closer Records. Για την προώθηση του έκαναν πολλές συναυλίες σε Αθήνα αλλα και επαρχία, πότε μόνοι τους και πότε με άλλα συγκροτημάτα όπως οι Last Drive, Vibrators, Ex Hex κτλ.Μια από τις πιο δραστήριες μπάντες της σκηνής, oι Dark Rags έχουν επίσης κυκλοφορήσει το Drunken Angel EP (2010), ένα ομότιτλο album (S/T - 2011) και ένα single (Underground - 2012). Αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για την ηχογράφηση του 3ου τους άλμπουμ, υλικό από το οποίο ήδη έχει προστεθεί στο live set της μπάντας.Links: