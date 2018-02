KAMELOT: Αποχώρησε ο Casey Grillo. Νέος ντράμερ ο Johan Nunez (Firewind)

"The Shadow Theory" tracklist:

"The Mission"

"Phantom Divine (Shadow Empire)"

"RavenLight"

"Amnesiac"

"Burns To Embrace"

"In Twilight Hours"

"Kevlar Skin"

"Static"

"MindFall Remedy"

"Stories Unheard"

"Vespertine (My Crimson Bride)"

"The Proud and The Broken"

"Ministrium (Shadow Key)"





Η digipak έκδοση θα περιέχει και δεύτερο CD με τα παρακάτω επιπλέον κομμάτια:

"Phantom Divine (Shadow Empire)" (Instrumental version)

"RavenLight" (Instrumental version)

"Amnesiac" (Instrumental version)

"Burns To Embrace" (Instrumental version)

"Kevlar Skin" (Instrumental version)

"The Proud and The Broken" (Instrumental version)

"The Last Day of Sunlight" (bonus)





Οιανακοίνωσαν την αποχώρηση τουκαι την αντικατάστασή του απο τον ντράμερ τωναποφάσισε να αποχωρήσει απο το συγκρότημα προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για την εταιρία που ασχολείται με την κατασκευή κεφαλών (μεμβρανών) ντραμς.Θυμίζουμε πως οι Kamelot κυκλοφορούν στις 6 Απριλίου το νέο τους άλμπουμ με τίτλο το οποίο θα φιλοξενεί ως καλεσμένους τους),) και