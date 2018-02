KATAKLYSM: Εξώφυλλο και tracklist του νέου album

"Meditations" tracklist:

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I'll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn't Break Doesn't Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel

Οιολοκλήρωσαν τις ηχογραφήσεις του νέου τους άλμπουμ. Μετά το trailer του το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, και συγκεκριμένα το εξώφυλλο και το tracklist.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβαν ο κιθαρίστας της μπάνταςκαι ο ντράμερ. Η μίξη έγινε απο τον) και το mastering επιμελήθηκε ο).Με τοη μπάντα επιστρέφει στην παλιά της λογική που θέλει όλα τα μέλη της να γράφουν και να συνθέτουν μαζί κάτω απο την ίδια στέγη για πρώτη φορά ύστερα απο σχεδόν μια δεκαετία.