MAD JOHN THE WISE, THE MOUND: Παρασκευή 2 Μαρτίου @ Temple Athens

“Voyager” live in AthensΣτο T(Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα)Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018Πόρτες: 20:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• Προπώληση: 6€• Ταμείο: 8€ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (η έναρξή της θα ανακοινωθεί σύντομα):• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Media Markt Greece• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/temple/mad-john-the-wise-voyager ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτην πρώτη τους πλήρη δισκογραφική κυκλοφορία με τίτλο “Voyager” (δεύτερη συνολικά μαζί με το ομώνυμο ντεμπούτο EP τους), οιδείχνουν τα δόντια τους και παρουσιάζονται έτοιμοι να συνεχίσουν την παράδοση της ελληνικής σκηνής, που θέλει την δισκογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, όχι μόνο να είναι ποιοτικότατη, αλλά να κερδίζει συνέχεια το έδαφος της διεθνούς αναγνώρισης, αλλά και να αυξάνει ραγδαία το κοινό της σε εγχώριο επίπεδο.Ο Τρελό-Γιάννης ο Σοφός, μοιάζει να υπαγορεύει riffs και μελωδίες, εξαντλώντας όλη του τη σοφία, στο ακομπλέξάριστα προοδευτικό κουαρτέτο από την Αθήνα, που δεν διστάζει να ρίξει στην ίδια μαρμίτα, το διπλοκιθαριστικό (sic) Βρετανικό ροκ των Thin Lizzy, τον πολυσυλλεκτικό progμεταλλικό χαρακτήρα των Mastodon και το ανεβαστικό punk rock των Bad Religion και ανακατεύοντάς τα να φέρει στο τραπέζι μία φρέσκια αντίληψη του τι θα πει heavy rock. Το παρθενικό πλήρους διαρκείας πόνημα των Mad John The Wise “ζέχνει” ποιότητα και προσωπικότητα και αποπνέει έναν χαρακτήρα σίγουρο, κατασταλαγμένο και μία ορμή ασυγκράτητη και χειμαρρώδη.Stoner, metal, folk, punk… Όποιο κι αν είναι το σκληρό μουσικό σας ναρκωτικό, οι Mad John The Wise είναι εδώ για να σας το προσφέρουν, και σας το παρουσιάζουν ζωντανά, σε μία πλήρη εκτέλεση του “Voyager” –και όχι μόνο- τη Παρασκευή 2 Μαρτίου, στο νεόδμητο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα).***Από τα τέλη του 2012 όπου και δημιουργήθηκαν, οιέχουν αφοσιωθεί σε έναν και μόνο στόχο: Να παίξουν την μουσική που τους αρέσει και να την μοιραστούν με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Από τα πρώτα βήματά τους, με την ηχογράφηση του demo τους, τον Ιούλιο του 2013 και τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες σκηνές της Αθήνας, οι The Mound δεν σταμάτησαν ποτέ να τζαμάρουν και να προσπαθούν να εξελίξουν τον ήχο τους, πάντα με αγάπη και σεβασμό στο υλικό και τις επιρροές τους.Η ηχογράφηση του ντεμπούτο EP τους σε παραγωγή Άλεξ Μπόλπαση (Whereswilder, The Road Miles, Noise Figures, Transistor κ.α.) στα Artracks Recording Studios κατέδειξε αμέσως τη διάθεσή τους να δημιουργήσουν έναν βαρύ, αναλογικό ήχο, που αποτίει φόρο τιμής στις επιρροές τους, που ποικίλουν από τον ψυχεδελικό proto-doom (sic) ήχο των 70’s, μέχρι και το stoner rock κίνημα των late 90’s. Το mastering του EP, που πραγματοποιήθηκε στο Sweetspot Studio, από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο, έδωσε την τελική μορφή στο εγχείρημά τους και οι ίδιοι είδαν επιτέλους το μουσικό τους όραμα να ενσαρκώνεται σε αυτό.Ηχογραφώντας εξ’ ολοκλήρου σε μπομπίνα, με βάση στην live εκτέλεση, αποζητώντας έναν ζεστό, αναλογικό, αληθινά γεμάτο ήχο, οι The Mound, από την αρχή της πορείας τους θέτουν γερές βάσεις, με αισθητική και νοοτροπία που χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη ποιότητα αλλά και αφοσίωση.***LINKS:• Mad John the Wise: www.facebook.com/MadJohnTheWise • The Mound: www.facebook.com/themoundband • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Temple Athens: www.thetemple.gr