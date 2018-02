MONSTER MAGNET: Video για το ομότιτλο κομμάτι του επερχόμενου album "Mindfucker"

Mindfucker tracklist:

"Rocket Freak"

"Soul"

"Mindfucker"

"I'm God"

"Drowning"

"Ejection"

"Want Some"

"Brainwashed"

"All Day Midnight"

"When The Hammer Comes Down"









Οιπαρουσίασαν το video για το ομότιτλο κομμάτι του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ, το οποίο ακούσαμε λίγες ημέρες νωρίτερα Η ενδέκατη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςκαι σύμφωνα πάντα με τουςθα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ τους.