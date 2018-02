NECROPHOBIC: Lyric video για το νέο κομμάτι "Tsar Bomba"

Οι Necrophobic παρουσίασαν το lyric video για το κομμάτι "Tsar Bomba" απο το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ τους με τίτλο "Mark Of The Necrogram" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου μέσω της Century Media Records.





"Mark Of The Necrogram". Πρόκειται για την δεύτερη γεύση που παίρνουμε μέσα απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών μετά το





"Mark Of The Necrogram" tracklist:

"Mark Of The Necrogram"

"Odium Caecum"

"Tsar Bomba"

"Lamashtu"

"Sacrosanct"

"Pesta"

"Requiem For A Dying Sun"

"Crown Of Horns"

"From The Great Above To The Great Below"

"Undergången"