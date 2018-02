NEW ZERO GOD: Σάββατο 3 Μαρτίου @ Εν Πλω Café (Αγρίνιο) με τραγούδια των Flowers of Romance

Oι NEW ZERO GOD παίζουν τα τραγούδια των FLOWERS OF ROMANCE στο Eν Πλω Café, στο Αγρίνιο. Οι New Zero God γιορτάζοντας την νέα κυκλοφορία του EP “Under The Influence of Captain Pan Ikatac” απο την Αμερικάνικη εταιρία Custom Made Music, εμφανίζονται το Σάββατο 3 Μαρτίου στο Εν Πλω, στο Αγρίνιο.