RAW SILK: Lyric video για το single "The Road you've Taken"

Οι Raw Silk παρουσίασαν το τέταρτο single και lyric video, "The Road You've Taken", απο το άλμπουμ "The Borders Of Light" που κυκλοφόρησε μέσω της Fame Of Poets Records τον Απρίλιο του 2017.