RIVERS OF NIHIL: Ακούστε το νέο κομμάτι "The Silent Life"

"Where Owls Know My Name" tracklist:

01. Cancer / Moonspeak

02. The Silent Life

03. A Home

04. Old Nothing

05. Subtle Change (Including the Forest of Transition and Dissatisfaction Dance)

06. Terrestria III: Wither

07. Hollow

08. Death Is Real

09. Where Owls Know My Name

10. Capricorn / Agoratopia









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ και παράλληλα μας δίνουν μια πρώτη γεύση της επικείμενης δισκογραφικής τους δουλειάς παρουσιάζοντας το κομμάτιτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Το άλμπουμ τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΕνώ οι προκάτοχοί του,(2013) και(2015), είχαν ως θεματολογία την άνοιξη και το καλοκαίρι αντίστοιχα, το νέο πόνημα των technical death metallers σχετίζεται με το φθινόπωρο.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο), ενώ το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τονο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω απο εξώφυλλα όπως τατωνκαιτων