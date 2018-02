ROCK IN DIO Vol.8: Σάββατο 14 Απριλίου @ Κύτταρο

Αγαπητοί φίλοι για 8η συνεχόμενη χρονιά, η συναυλία-θεσμός της ελληνικής hard rock και heavy metal σκηνής!H μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική συναυλία των Rock N Roll Children, η μεγάλη γιορτή-αφιέρωμα στην τεράστια μουσική παρακαταθήκη της κορυφαίας φωνής της σκληρής μουσικής, του αγαπημένου μας Ronnie James Dio !Για φέτος, όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης, θα γίνουν δωρεά στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ" www.ergastiri.orgΜείνετε συντονισμένοι, γιατι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα ονόματα των εκλεκτών καλεσμένων που θα πλαισιώσουν την φετινή μας εκδήλωση (τραγουδιστές και μουσικοί),Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί και φέτος το sold out είναι κάτι παραπάνω από αναμενόμενο!ΣΗΜΕIΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:TICKET HOUSE, Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς) ΑθήναNO REMORSE RECORDS, Γαμβέττα 4 ΑθήναSIRENS RECORDS, Νικηταρά 14 ΑθήναEAT METAL RECORDS, Σπυρίδωνος τρικούπη 45 Αθήνα-ΕξάρχειαMETAL ERA, Εμμανουήλ Μπενάκη 22 ΑθήναΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ / COSMOTEΗλεκτρονικη Προπώληση: www.ticketmaster.grΣας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας!LONG LIVE ROCK N ROLL !--the world is full of kings and queens who blind your eyes and steal your dreams ...FB EVENT: https://www.facebook.com/events/209676682937545/