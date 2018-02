SCORPIONS: Οι πληροφορίες για την εμφάνισή τους στο Καλλιμάρμαρο

SCORPIONS

Ο Ιούλιος του 2018 θα είναι μια σημαντική στιγμή για τουςαλλά και τους χιλιάδες φίλους τους σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα.Γιατί για πρώτη φορά το θρυλικό συγκρότημα θα τραγουδήσει σε ένα από τα ομορφότερα στάδια του κόσμου, στο Καλλιμάρμαρο , στο στάδιο που αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 και εκεί που πάντα καταλήγει κάθε χρόνο ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας.Οιστο άκουσμα και μόνο της ιδέας ενθουσιάστηκαν! Αλλά και ο τίτλος της βραδιάς, "Once in a Lifetime", δεν είναι τυχαίος, μιας και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στην επιλογή του μοναδικού αυτού χώρου!, παρουσιάζοντας με συμφωνικό ήχο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων σκορπιών. Για πρώτη φορά επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 2 από τα πιο διάσημα τραγούδια των Scorpions με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας. Και φυσικά, το αγαπημένο μας συγκρότημα θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια μοναδική ροκ συναυλία, αντάξια της καριέρας του!Ετοιμαστείτε για μια ροκ βραδιά που θα μείνει στην ιστορία!Άλλωστε μην ξεχνάμε και τη μανία των Ελλήνων για τους "Σκορπιούς". Το Scorpions Best παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην χώρα μας και το κοινό που παρακολούθησε τις συναυλίες τους στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ξεπερνά τις 200.000!Τα ραδιόφωνα δεν σταματάνε να παίζουν τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως "Still Loving You", "Holiday", "When the Smoke is Going Down", "Always Somewhere", "Wind of Change", "Send Me an Angel", αλλά και τους ροκ ύμνους όπως "Rock You Like a Hurricane", "Blackout", "Bad Boys Running Wild", "In Trance", "He's A Woman She's A Man", "No One Like You", "Rhythm Of Love", κ.α.Όπως έχει πει και ο τραγουδιστής τους Klaus Meine, "Μπορεί το ροκ να έπαψε να είναι τόσο επαναστατικό, αλλά οι νέοι χρειάζονται αυτή τη μουσική ως "τροφή για την ψυχή". Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.."Οι Scorpions, ένα από τα πιο μακρόβια και εμπορικά επιτυχημένα σύνολα της ροκ μουσικής, σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1965. Κυκλοφόρησαν δεκάδες άλμπουμ και οι πωλήσεις των δίσκων τους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο! Όταν κυκλοφόρησαν το debute άλμπουμ τους "Lonesome Crow" (1972), το συγκρότημα αποτελούνταν από τους Klaus Meine (φωνητικά), Rudolf Schenker (rhythm κιθάρα), Michael Schenker (lead κιθάρα), Luthar Heimberg (μπάσο) και Wolfgang Dziony (ντραμς).Στη συνέχεια αποχώρησαν οι Michael Schenker (σχημάτισε τους UFO και αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του '70, τους Michael Schenker Group), Heimberg και Dziony, τους οποίους αντικατέστησαν οι Uli Jon Roth, Francis Buchholz και Herman Rarebell αντίστοιχα. Η εν λόγω σύνθεση παρέμεινε σταθερή για τα επόμενα τέσσερα άλμπουμ (ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα αντιπροσωπευτικά "In Trance" [1975] και "Virgin Killer" [1976]), αλλά έκτοτε υπέστη αρκετές μεταβολές, με σημαντικότερη την αντικατάσταση του Roth από τον Matthias Jabs το 1979, την επόμενη χρονιά της κυκλοφορίας του διπλού live LP "The Tokyo Tapes".Το "Animal Magnetism" του 1980 ήταν το πρώτο άλμπουμ τους που έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, ενώ το "Blackout" του 1982, με το hit "No One Like You", κέρδισε τη διάκριση του πλατινένιου. Το "Love At First Sting" του 1984, με τραγούδια όπως το "Rock You Like A Hurricane", γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.Τα τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας που πραγματοποίησαν το 1985 καταγράφηκαν στο live "World Wide Live". Απήχηση είχε και η επόμενη δουλειά τους, "Savage Amusement" (1988, περιλάμβανε την μπαλάντα "Rhythm Of Love"). Κατόπιν έκαναν μια ακόμη παγκόσμια τουρνέ και πολλές συναυλίες στην ΕΣΣΔ. Το "Crazy World" του 1990 υπήρξε η μεγαλύτερη επιτυχία της πολύχρονης καριέρας τους (ξεχώρισαν τα singles "Wind Of Change" και "Tease Me, Please Me"). Συνέχισαν με τα "Face The Heat" (1993) και "Deadly Sins" (1995).Ακολούθησαν τα "Pure Instinct" (1996), "Eye II Eye" (1999) και "Moment Of Glory" (2000). Πολύ επιτυχημένο εμπορικά αποδείχθηκε και το πείραμα ακουστικής αισθητικής του "Acoustica" (2001).Και μην ξεχνάμε ότι μία από τις πιο μεγάλες στιγμές της καριέρας τους γράφτηκε πάλι στην Ελλάδα, το 2013, με τις 3 μοναδικές εμφανίσεις τους στο Λυκαβηττό που ηχογραφήθηκαν και μαγνητοσκοπήθηκαν για το "MTV Unplugged Live in Athens"!SCORPIONS "Once in a Lifetine"ΠΟΥ: ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ - 16 Ιουλίου 2018ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ: 19.00VIP ΚΑΤΩ/ VIP ΑΝΩ/ Α' ΖΩΝΗ ΚΑΤΩ/ Α' ΖΩΝΗ ΑΝΩ/ ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ/ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ/ GOLD AΡENA/ AΡENA/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΑΝΕΡΓΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΡΕΝΑ& ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑσε όλα τα καταστήματα PUBLIC, Ticket Services - Πανεπιστημίου 39, www.ticketservices.gr www.tickets.public.gr , τηλεφωνικά στο 210 7234567ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7298930