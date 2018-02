SONS OF APOLLO: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου @ Fuzz

SONS OF APOLLO

: Ο Θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης για τους αρχαίους Έλληνεςκαι Ρωμαίους.: Οι σύγχρονοι θεοί της μουσικής, το νέο Supergroupαποτελούμενο από μέλη των Dream Theater, Mr. Big, Guns ‘n Roses και JourneyΟι Γιοί του Απόλλωνα (M.Portnoy, D.Sherinian, Ron”Bumblefoot” Thal, Billy Sheehan, Jeff Scott Soto), θα βρίσκονται στη χώρα μας στις 24 Σεπτεμβρίου για μία και μοναδική εμφάνιση στο Fuzz Live Music Club, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2018, φέρνοντας μαζί τους το πολυσυζητημένο, νέο album τους Psychotic Symphony.H Early Bird προπώληση στην τιμή των €32 (τα πρώτα 100 εισιτήρια) ξεκίνησε στο viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα φυσικά σημεία του δικτύου Viva.Οι “Del Fuvio Brothers” (παρατσούκλι που συνοδεύει τους δύο φίλους για πάνω από 20 χρόνια), Mike Portnoy και Derek Sherinian, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά την κοινή θητεία τους στην (κατά κοινή ομολογία) σημαντικότερη και πιο δημιουργική περίοδο των Dream Theater, και δημιουργούν τους SONS OF APOLLO! Συνοδοιπόροι τους, o κιθαρίστας Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N’ Roses), ο μπασίστας Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth) και ο τραγουδιστής Jeff Scott Soto (ex-Journey, ex-Yngwie Malmsteen's Rising Force). Οι Portnoy και Sherinian ανέλαβαν και την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ της μπάντας “PSYCHOTIC SYMPHONY”, μιας από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς που πέρασε.Όπως λέει ο Mike Portnoy: «Αυτή είναι μια πραγματική μπάντα, η φυσική εξέλιξη των The Winery Dogs, κάτι που φαντάζει απόλυτα φυσιολογικό για τον Billy Sheehan κι εμένα, στο διάλειμμά μας από αυτούς. Αυτή τη στιγμή οι SONS OF APOLLO είναι η απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας, και η παγκόσμια περιοδεία μας θα κρατήσει όλο το 2018».Ο Derek Sherinian συμπληρώνει: «Θα βγούμε σε μια παγκόσμια σταυροφορία, για να φέρουμε τη μουσική των SONS OF APOLLO σε όσο περισσότερους fans μπορούμε! Ο Απόλλων ήταν ο θεός της μουσικής, κι εμείς είμαστε οι απόγονοί του! Η μουσική μας ειναι σύγχρονη με μια old-school ψυχή, κι αυτό που μας κάνει μοναδικούς είναι ο θανατηφόρος συνδυασμός αληθινού rock n roll με άποψη, attitude και τεχνική!»Venue: Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος)Πόρτες: 20:00Προπώληση: www.viva.gr | 11876 |Seven Spots | Reload| Media Markt | Ευριπίδης| Τεχνόπολη| Αθηνόραμα.gr |Viva KioskΤιμές: Early BirdΠροπώληση: €| Ταμείο: €ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:FAIRPLAY 210.62 31 077 | www.fairplay.gr