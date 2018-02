STRYPER: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο τους album

"God Damn Evil" tracklist:

01. Take It To The Cross

02. Sorry

03. Lost

04. God Damn Evil

05. You Don't Even Know Me

06. The Valley

07. Sea Of Thieves

08. Beautiful

09. Can't Live Without Your Love

10. Own Up

11. The Devil Doesn't Live Here

Οι, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν την προσθήκη του μπασίστα των Firehouse, Perry Richardson στη σύνθεσή τους, έδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της επερχόμενης νέας τους δισκογραφικής δουλειάς.Το νέο άλμπουμ της αμερικανικής μπάντας τιτλοφορείται, αποτελείται απο 11 κομμάτια και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις