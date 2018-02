ThisIsHell: Vermingod, Foray Between Ocean, Aetherian live σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Δελτίο-Τύπου_This_is_hell





Vermingod - Foray Between Ocean - Aetherian, Plus More TBA





Μετά την μεγάλη επιτυχία του #ThisIsHell στην Αθήνα και στο Temple Athens, οι 3 μπάντες φτιάχνουν βαλίτσες και ταξιδεύουν σε δύο πόλεις να επιβεβαιώσουν πια, πως η κόλαση μεταφέρεται και οι φλόγες τις είναι καυτές και μπορούν να κάψουν και να καταστρέψουν τα πάντα στο διάβα τους.Με την δίψα του κοινού για την σχεδόν sold out συναυλία της Αθήνας, οι, οικαι οιπροερχόμενοι κατά κύριο λόγο από τον ακραίο χώρο, συνεχίζουν την συνάντηση κορυφής, το(Εθ. Αμύνης 19, Θεσσαλονίκη 546 21) και(όχι δεν είναι ψέμα)(Ήρας 21, Λάρισα 412 22) με σκοπό να μεταφέρουν την βαριά ηχητική κόλαση που τελικά οδήγησε σε παροξυσμικό headbanging και αδυσώπητο moshing την Αθήνα. Εσύ μπορείς να το αντέξεις;Οι Πατρινοί υπερηχητικοί κάφροι, χάρη στο αριστουργηματικό, κέρδισαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πολυάριθμες συναυλίες για τη προώθησή του, ανάμεσα στις οποίες και αυτή στο πλευρό των death metal υπερηρώωνΟι, με το παρθενικόπαρουσίασαν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο που προσμειγνύει το death metal, deathcore με το post metal, τον ακραίο ήχο και τα συμφωνικά στοιχεία, γεγονός που τους προσέφερε άμεση αναγνώριση από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.Οι σκοτεινοί melodic death metallersσυμπληρώνουν το κολασμένο puzzle, υποσχόμενοι ένα από τα αξιομνημόνευτα live shows τους, με υλικό -εκτός των άλλων- από το επερχόμενο ντεμπούτο τους, με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.***SUPPORTED BY:• Uncle chroni's tattoo and body piercing: www.facebook.com/UncleChronisTattoo • Zaranikas Music Store: www.facebook.com/zaranikasmusicstore • Spreading Dysphoria Industries: www.facebook.com/SpreadingDysphoria ***BAND LINKS:• Vermingod: www.facebook.com/Vermingod • Foray Between Ocean: www.facebook.com/ForayBetweenOcean • Aetherian: www.facebook.com/Aetherianband ***