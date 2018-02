VISIONS OF ATLANTIS: Video για το νέο κομμάτι "The Silent Mutiny"

Οι Visions Of Atlantis παρουσίασαν το video του "The Silent Mutiny" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Deep & The Dark" που κυκλοφορεί μέσω της Napalm Records απο σήμερα, 16 Φεβρουαρίου.