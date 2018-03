ACHERONTAS: Lyric video για το νέο single "Sorcery And The Apeiron"

"Faustian Ethos" tracklist:

1. Τhe Fall of the First Pillar

2. Sorcery and the Apeiron

3. Aeonic Alchemy (Act i)

4. Faustian Ethos

5. The Old Tree and the Wise Man

6. The Alchemists of the Radiant Sepulchre (Act ii)

7. Decline of the West (O Ιερεας και ο Ταφος)

8. Vita Nuova





Line-up:

Acherontas V. Priest - vocals, guitars

Saevus H - guitars

Hierophant - bass

Indra - guitars

T.J.F. Valley - drums





Βρείτε τους Acherontas παρακάτω:





Οιπαρουσίασαν το πρώτο single απο την επερχόμενη έβδομη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλοη κυκλοφορία της οποίας έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΟ λόγος για το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.Οι ηχογραφήσεις του διαδόχου του περσινούέλαβαν χώρα σε τρία διαφορετικά στούντιο σε Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία την περίοδο 2016-2017. Η μίξη και το mastering έγιναν στομε τον) πίσω απο την κονσόλα.Το εξώφυλλο, το οποίο βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία, δημιουργήθηκε απο τον www.occulticons.com ).Τοθα είναι διαθέσιμο σε:- Digipack CD with 16 pages booklet- Black LP (inc. A5, 16 pages booklet and A2 poster).- Red with black haze LP (inc. A5, 16 pages booklet and A2 poster).- Black and gray T-Shirt.- Zipper Hoodie.- Digital.Η προπαραγγελία του άλμπουμ μπορεί να γίνει απο τον σύνδεσμο http://agoniarecords.com/acherontas