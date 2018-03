AT THE GATES: Video για το ομότιτλο "To Drink From The Night Itself" απο το επερχόμενο album

"To Drink From The Night Itself" tracklist:

Der Widerstand

To Drink From The Night Itself

A Stare Bound In Stone

Palace Of Lepers

Daggers Of Black Haze

The Chasm

In Nameless Sleep

The Colours Of The Beast

A Labyrinth Of Tombs

Seas Of Starvation

In Death They Shall Burn

The Mirror Black







Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το video του ομότιτλου κομματιού απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Η έκτη δισκογραφική δουλειά των Σουηδών death metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις