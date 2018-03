BATTLE OF THE BANDS: Την Κυριακή 6 Μαΐου ο τελικός στο Eightball

Δελτίο Τύπου









To i-JUKEBOX.gr και η ‘Over the Top’ Promotion παρουσιάζουν:

BATTLE OF THE BANDS 2017-18

Μεγάλος Τελικός





Κυριακή 6 Μαΐου, Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 / Η συναυλία ξεκινάει στις 20:30

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

BLIZS

NORTH SENSES

STATE OF MARGIN

VILE EXTORTION

VINDIGO

WHITE VIEW

Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:

BLIZS

NORTH SENSES

STATE OF MARGIN

VILE EXTORTION

VINDIGO

WHITE VIEW





Έπαθλα Νικητών:

* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 5 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό, καθώς και από ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής.*********Οι Blizs είναι μια nu metal μπάντα που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017, αποτελούμενη από τους Γιάννη Καλουζίδη στο τραγούδι, Θωμά Καϊτατζή στην κιθάρα, Βασίλη Βατάκα στο μπάσο και Χρήστο Αγγελή στα ντραμς.Ακόμα δεν έχουν συμμετάσχει σε κάποιο live εκτός από το φετινό Battle of the Bands.Οι North Senses είναι μία classic/modern rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Το σχήμα είναι κλασικό, αλλά οι διαθέσεις του τελείως διαφορετικές από αυτό που ίσως περιμένει κανείς.Τα μέλη:Rea RW – vocalsΤάσος Βοσκού - guitarΖήσης Λιόλιος - guitarΔημήτρης Μεταλληνός - bass guitarΘανάσης Καπουλάτος – drums/vocalsΟι State of Margin δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2013 από τους Βασίλειο Χορτομάνη στην κιθάρα και Παναγιώτη Τοπαλίδη στα τύμπανα.Το πρώτο τους διαδικτυακό album “Dirty Challenge” ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Blueberry Productions Co. από τον Κώστα Κοφίνα τον Ιανουάριο του 2016, αφού μέσα στο διάστημα των δύο χρόνων που μεσολάβησαν, προστέθηκαν στην μπάντα οι Νίκος Τοπαλίδης στα φωνητικά, Αποστόλης Σιταράς στις lead κιθάρες και πίσω φωνητικά και Άκης Τσιόκρης στο μπάσο.Έχουν παίξει support σε διάφορους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι Nightstalker, οι Fundracar και οι Balguns. Τον Νοέμβρη του 2016 παρουσίασαν το album “Dirty Challenge” σε μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης.Αυτό το διάστημα δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό και το πλάνο τους είναι η κυκλοφορία του πρώτου τους album, αφού προηγηθούν μερικά singles μέχρι τότε.Η μπάντα σχηματίστηκε στα τέλη καλοκαιριού του 2017 και η πρώτη δημόσια εμφάνισή της ήταν στην προημιτελική φάση του Battle of the Bands στις 4 Μαρτίου 2018.Παίζει thrash metal και αποτελείται από τους:George Asphyx (vocals)George Toka (lead guitar)Orfeas Kouros (rhythm guitar)Nikos Domenikiotis (bass)Tasos Tsoulfaidis (drums & percussion)Οι Vindigo δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017 στον Βόλο με αφορμή τον διαγωνισμό Battle of the Bands, με μουσικές επιρροές και στοιχεία από πολλά διαφορετικά μουσικά είδη και κοινό έδαφος τη rock (alternative, heavy).Αποτελούνται από 4 μέλη τα οποία είναι τα εξής:Γιώργος Λαλίδης - μπάσοΓιώργος Αδαμάκης - ντραμςΓιάννης Λιόλιος - κιθάραΧρήστος Κατσαρός - φωνήΟι White View είναι μια funk/rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμη να ξεκινήσει το υπέροχο ταξίδι στον χώρο της μουσικής. Είναι μια παρέα με όρεξη για τη μουσική, πάνω σε διασκευές και δικές της συνθέσεις.Τα μέλη τους είναι:Λευκοθέα Καπράνη - vocalsΖήσης Λιόλιος - guitarΔημήτρης Μεταλληνός - bass guitarΧάρης Σάββατζης – drumsΠερισσότερες πληροφορίες:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2017-18, είναι:• Ο 1ος νικητής με την ψήφο του κοινού και ο νικητής με την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής:NEW DREAM RECORDS - Τριετές συμβόλαιο για την ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου της μπάντας, την παραγωγή σε CD, δωρεάν promotion, υποστήριξη σε συναυλίες στον ελλαδικό χώρο και κύκλο σεμιναρίων “Music Business for Indie Artists”.• Ο 2ος νικητής με την ψήφο του κοινού:NEW DREAM RECORDS - Digital κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς της μπάντας.Οι νικητές επίσης κερδίζουν:• ΖΑΧΟΣ MUSIC STOREΕξοπλισμό ή service αξίας 80€.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΔύο καθαριστικά κιθάρας Fender και Dunlop.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIOΟκτάωρη παροχή των υπηρεσιών του studio.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 15 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHING30 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας.