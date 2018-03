BETWEEN THE BURIED AND ME: Video για το νέο κομμάτι "Millions" Οι Between The Buried And Me παρουσίασαν το video του "Millions" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Automata I" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 9 Μαρτίου. Share To:













Οι Between The Buried And Me παρουσίασαν το video του "Millions" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Automata I" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 9 Μαρτίου.

Απολαύστε το παρακάτω!



"Automata I" tracklist: "Condemned To The Gallows" "House Organ" "Yellow Eyes" "Millions" "Gold Distance" "Blot"



ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ



Between The Buried And Me NEWS Videos