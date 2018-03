BLASPHEMOUS The BOOK: Η Death/Black metal σκηνή της δεκαετίας του '90 σε ένα βιβλίο

BLASPHEMOUS The BOOK

Η πρώτη μας έκδοση! Η πρώτη προσπάθεια τουείναι μια ματιά πίσω στο χρόνο, πίσω στη δεκαετία του '90.Η επίσημη ανατύπωση των 2 τευχών του, με άδεια του) που είναι ο αρχικός εκδότης.Το Blasphemous mag κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 με αυτά τα 2 τεύχη, όπου περιέχει πολλά από τα συγκροτήματα που σημάδεψαν τη σκηνή του death metal και του πρώιμου black metal. Χρησιμοποίησε τον σχεδιασμό και την τεχνική που είχαν οι εκδόσεις εκείνη την περίοδο, cut 'n paste, γραφομηχανή και κολάζ!Μια πραγματική ματιά στο παρελθόν. Όλα τα συγκροτήματα στα πρώτα βήματα τους όπου φαίνεται η φρεσκάδα των λέξεων και των φιλοδοξιών τους στις απαντήσεις τους!Περισσότερες από 150 σελίδες με συνεντεύξεις από:καθώς και παρουσιάσεις, βιογραφίες από:...Κάθε τεύχος, φυσικά, είναι γεμάτο με τη συνήθη ενότητα "Κριτικές" και υπάρχει ένα επιπλέον τμήμα για κάθε μία με "Views on the Occult".Στο βιβλίο θα βρείτε τον πρόλογο που γράφει ο ίδιοςπου περιγράφει αυτή την περίοδο:"..... τέλη της δεκαετίας του '80-αρχές του 90. Η χρυσή εποχή του δεύτερου κύματος black metal. Η εποχή όπου η ακραία μουσική ήταν μια ατέρμονη θύελλα κυκλοφοριών. Όταν δημιουργήθηκαν είδη και συγκροτήματα που τώρα είναι τεράστια, ηχογραφούσαν demos.Ο χρόνος που η μουσική είχε σημασία και όλοι προσπαθούσαν να βρουν το δικό τους στυλ, να περπατούν το δικό τους σκοτεινό μονοπάτι ... "Τα τεύχη αποκαταστάθηκαν από πρωτότυπα αντίγραφα, χωρίς βαριά επεξεργασία για να διατηρηθεί αυτό το underground συναίσθημα της αρχικής xeroxed εκτύπωσης.Το λογότυπο επανασχεδιάστηκε, διατηρώντας όλα τα αρχικά στοιχεία, από τον γνωστό(Lord of the Logos) και οανέλαβε τα υπόλοιπα στοιχεία σε εξώφυλλο, ευρετήριο και πρόλογο.Γιορτάζοντας την πρώτη μας έκδοση θα εκτυπώσουμε μια ειδική μπλούζα με το λογότυπο Blashpemous σε μαύρα μπλούζα.Στις προ-παραγγελίες θα δοθούν ΔΩΡΕΑΝ!Επιλέξτε το σωστό μέγεθος κατά την παραγγελία!- Το βιβλίο + μπλούζα μόνο για 20 €!- Οι προπαραγγελίες θα είναι ανοιχτές μέχρι το τέλος Μαρτίου και η αποστολή θα γίνει στις πρώτες 10 ημέρες του Απριλίου.Pre-order: fryktos.bigcartel.com Site: www.fryktos.com FB: facebook.com/fryktos