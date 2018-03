BONFIRE: Lyric video για το νέο κομμάτι "Crazy Over You"

Οι Bonfire μας δίνουν μία πρώτη γεύση απο την επερχόμενη νέα τους δισκογραφική δουλειά "Temple Of Lies" παρουσιάζοντάς μας το lyric video του κομματιού "Crazy Over You" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.





Το νέο άλμπουμ των Γερμανών αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της AFM Records στις 13 Απριλίου .





"Temple Of Lies" tracklist:

01. In The Beginning

02. Temple Of Lies

03. On The Wings Of An Angel

04. Feed The Fire (Like The Bonfire)

05. Stand Or Fall

06. Comin' Home

07. I'll Never Be Loved By You

08. Fly Away

09. I Help You Hate Me

10. Crazy Over You

11. Comin' Home (extended acoustic version) (digipak bonus track)