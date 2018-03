BRYAN FERRY: Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου ζωντανά στη Θεσσαλονίκη

Προπώληση εισιτηρίων:

Σημεία Προπώλησης

στο υπέροχοθα δώσει μια μοναδική συναυλία στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Δάσους.Ο Bryan Ferry είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδοποιούς και συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, με μια πρωτότυπη φωνητική ικανότητα που εκπέμπει μοναδική κομψότητα.Καθώς σπούδαζε στην σχολή Καλών Τεχνών, προς στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 συνάντησε τον ιδρυτή της Βρετανικής Pop Art, Richard Hamilton, του οποίου η έμπνευση και επίδραση του οποίου επηρέασαν το καλλιτεχνική όραμα του Ferry.«Οι πρώτες μου συνθέσεις και ηχογραφήσεις με τους Roxy Music», εξηγεί, «ήταν μια άμεση προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την μουσική με τις δημιουργικές δυνατότητες και ιδέες που είχα από την Καλών Τεχνών.”Ο Ferry μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου και βραβεύτηκε με υποτροφία από το Royal College of Art. Εκεί έγραψε τα τραγούδια που αργότερα συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο άλμπουμ των Roxy Music. Προσέλαβε τα άλλα μέλη του γκρούπ και συνέθεσε την παραμικρή λεπτομέρεια της εικόνας τους, από τα ρούχα τους επί σκηνής μέχρι τις συσκευασίες των δίσκων.Εμφανίστηκαν στο «Top of The Pops» το 1972 εκτελώντας το ντεμπούτο single τους, «Virginia Plain» και η επιδραστικότητα τους αναγνωρίστηκε από την πρώτη νότα. Πήραν την ιστορία της pop μουσικής, από τον Elvis μέχρι την progressive ροκ με επιρροές από τη soul και avant-garde στοιχεία και τα συγχώνευσαν σε μια λαμπερή, καθαρά pop στιγμή, μια αψεγάδιαστη προβολή μουσικής δεξιοτεχνίας, στιχουργικής ευφυΐας και στυλ.Το πρώτο άλμπουμ των “Roxy Music” έχει χαρακτηριστεί από μία γενιά επιτυχημένων κριτικών, ως ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της pop και του rock.O Ferry ηχογράφησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, «These Foolish Things» το 1973, επιδεικνύοντας την αγάπη του για τον ρυθμό και τη blues, καθώς και ένα δικό του rock ‘n roll στυλ. Η συναισθηματική ένταση των φωνητικών του μπορεί να ακουστεί στην ανεπανάληπτη εκτέλεση του κλασσικού κομματιού του Bob Dylan «A Hard Rain’s A-Gonna Fall», μία από τις πολλές επανεκτελέσεις των ηχογραφήσεων από καλλιτέχνες που θαυμάζει, εκτελώντας τες με τον δικό του τρόπο, ενώνοντας πολλά μουσικά στυλ - από Γαλλικό chanson, μέσω κλασσικών αδών, εως hard rock – δημιουργώντας μία ανταύγεια αγνού δράματος, όπου έγινε η καλλιτεχνική του σφραγίδα.Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του 2ου σόλο άλμπουμ του, «Another Time, Another Place», με τον Ferry ντυμένο με άσπρο σμόκιν έτοιμο για ένα απογευματικό κοκτέιλ, έγινε μία από τις εικόνες που ορίζουν την ιστορία της pop κουλτούρας και η ερμηνεία του “The In Crowd” κατέληξε ως το μυθικό soundtrack του «Jet Set». O Ferry και οι Roxy Music υπερέβησαν την μόδα και έθεσαν τις δικές τους τάσεις, αντί να τις ακολουθήσουν.Ο Ferry δημιουργεί το κάθε τραγούδι εξ΄ ολοκλήρου μόνος του. Το φωνητικό του στυλ φέρνει στην ζωή έναν καινούριο κόσμο, κάνοντας το κάθε κομμάτι του μία θεατρική παράσταση, κατορθώνοντας μία τέλεια μίξη αδυναμίας και μελοδράματος, για να δημιουργηθεί στο τέλος μια μεγάλη αίσθηση ρομαντισμού.Τον Οκτώβριο του 1975, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Roxy, «Love Is The Drug», - το πρώτο κομμάτι του «Siren» - περιγράφει τον ρομαντισμό και την σεξουαλική εμμονή και εξερευνεί έντονα τον αστικό υπόκοσμο των σκοτεινών μπαρ και του εθιστικού επιθετικού ρομαντισμού.Οι Roxy Music κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ το 1973 – με το τριπλά πλατινένιο «Avalon», που εδραίωσε την φήμη τους ως μουσικά πρωτοπόρους και παγκόσμιας φήμης γκρουπ.Από τα ‘90s μέχρι και σήμερα, ο Ferry συνεχίζει να δουλεύει με επανεκτελέσεις, όπου έχει μετατρέψει σε δικές του εκδοχές. Εξευγενίζει ατελείωτα την δουλειά του, σε κάθε ηχογράφηση και σε κάθε παράσταση, περιγράφοντας συχνά το συναισθηματισμό του ρομαντισμού από την οπτική γωνία του μοναχικού και του αποκομμένου, περιγράφοντας την αγάπη και την μοναξιά, την χλιδή και την απομόνωση.Το 2002 κυκλοφόρησε το «Frantic», ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από μια μίξη αυθεντικού υλικού και ερμηνείες τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών, μερικά από τα οποία γραφτήκαν από τον Dave Stewart των Eurythmics και ένα τραγούδι («I Thought»), του οποίου τη σύνθεση ανέλαβε πρώην συνεργάτης του από τους Roxy Music, ο Eno.Το Σεπτέμβριο του 2006, επέστρεψε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το «Dylanesque» - αποτελεί έναν καλλιτεχνικό φόρο τιμής στον Αμερικάνο τραγουδιστή και συνθέτη που πάντα αγαπούσε και σεβόταν.Γιόρτασε τα σαράντα χρόνια καριέρας με τις επανεκτελέσεις των δικών του συνθέσεων και ηχογραφώντας τες με την ‘20s Jazz ορχήστρα του, The Bryan Ferry Orchestra, σε έναν instrumental δίσκο. Αφότου άκουσε το «The Jazz Age» ο Baz Luhrmann ζήτησε από τον Ferry να ηχογραφήσει την μουσική για το remake της ταινίας του, «The Great Gatsby».To 2014 ο Ferry κυκλοφόρησε το 14ο σόλο άλμπουμ του, το ακραίο, περιπλανητικό, κινηματογραφικό «Avonmore» που περιέχει μία μίξη αυθεντικών συνθέσεων, όπως τα «Soldier of Fortune» (γραμμένο μαζί με τον Johnny Marr), «Lost» και «Loop de Li», καθώς και τις εκτελέσεις του για το «Send in the Clowns» του Stephen Sondheim και το «Johnny and Mary» του Robert Palmer. Το «Avonmore» προέβαλλε όλες τις αξίες που κάναν την γραφή, την σύνθεση και τα φωνητικά του Bryan Ferry, τόσο αναγνωρίσιμες, καινοτόμες και συναρπαστικές.Το 2016 υπήρξε ένας γεμάτος χρόνος για τον Ferry, με μια παγκόσμια περιοδεία και την κυκλοφορία του πρώτου του live σόλο άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε κατά την διάρκεια του Avonmore Tour το 2015, «Bryan Ferry Live 2015», το οποίο περιέχει ολόκληρο το set που παίχτηκε σε όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας, σε όλο τον πλανήτη. To άλμπουμ περιέχει κομμάτια από το πολυσυζητημένο τελευταίο του άλμπουμ, Avonmore και τις κλασσικές επιτυχίες του Bryan Ferry με τους Roxy Music.Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στο υπέροχο Θέατρο Δάσους ο Bryan Ferry θα δώσει μια μοναδική συναυλία στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Δάσους.Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018Τα εισιτήρια Γενικής Εισόδου κοστίζουνΘεσσαλονίκηMusicland, Μητροπόλεως 102, τηλ 2310264880ΑθήναTicket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), τηλ.210 3608366Σε όλη την ΕλλάδαΔίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ/ Καταστήματα CosmoteOnline Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:(Για τις online αγορές όπως και αυτές από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE υπάρχει 10% επιβάρυνση)Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δημοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: press@didimusic.gr Τηλέφωνο: 210 8820426 (εσωτερικό 2)