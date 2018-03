DARE: Οι τελευταίες πληροφορίες για το live στο The Crow Club το Σάββατο 17 Μαρτίου

THE ROCKSTAR SESSIONS

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018





ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤο, ένα χρόνο και κάτι μετά το περσινό φανταστικό sold out show τους στον ίδιο χώρο , οι Dare επιστρέφουν στοΟι),),και, θα είναι στην σκηνή στις 10μμ ακριβώς, για να γιορτάσουν μαζί μαςτην ημέρα του Αγίου Πατρικίου!Τη συναυλία ανοίγουν οιΠόρτες: 8μμSpecial Effects on stage: 9μμDare on stage: 10μμSponsored by: ROCKSTAR ENERGY DRINKΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3, AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ, ΣΤΟ 123tickets.gr EΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΟ “METAL ERA”ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/3ΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ, ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ THE CROW CLUB (ΑΠΟ ΤΙΣ 7μμ)ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝOnline Presale:Metal Era:Ταμείο:Λόγω της μικρής χωρητικότητας του, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχει εκδοθεί αυστηρά περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.-------------------------------------------------------------------------------------------------------THE ROCKSTAR SESSIONS PRESENTDAREΤHE ANNIVERSARY SHOWTHE CROW CLUBΣάββατο 17 Mαρτίου 2018