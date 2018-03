EMPTY FRAME: Παρασκευή 23 Μαρτίου, Album Presentation @ ΙΛΙΟΝ Plus

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ





Οιξεκινούν, με αφετηρία τογια ένα ακόμη μελωδικό ταξίδι παρουσιάζοντας το νέο τους album, το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Μάρτη.Συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τις alternative, indie, progressive, folk μουσικές αναφορές τους οι Empty Frame έχουν καταξιωθεί και για τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις, στις οποίες αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο ο προσωπικός τους ήχος.Την Παρασκευή 23 Μαρτίου οι Empty Frame θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ζωντανά ολόκληρο το «Who Wants To Ride The Horse», το οποίο θα συνοδεύσουν με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της δεκατριάχρονης πορείας τους.Βγαλμένο μέσα από τα πιο σκοτεινά χρόνια της ελληνικής καθημερινότητας το «Who Wants To Ride The Horse» ενσωματώνει κοινωνικούς προβληματισμούς, πολιτική οργή, ανησυχίες και αδιέξοδα και το κάλεσμα είναι απλό:«Who wants to ride the horseGet on your feet and try your luck»Παρασκευή 23 ΜαρτίουΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων, πλ. ΒικτωρίαςΕίσοδος ΕλεύθερηDoors Open: 21.00Gig: 21.30Οι Empty Frame είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοκουρδισμένες μπάντες της ελληνικής underground αγγλόφωνης σκηνής, έχοντας προκαλέσει αίσθηση τόσο με τον πρωτοποριακό τους ήχο, όπως αποτυπώνεται στις δισκογραφικές τους δουλειές, όσο και με τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους οι οποίες είναι πάντα σημείο αναφοράς.Γεννήθηκαν το Νοέμβρη του 2005 και τα τελευταία δεκατρία σχεδόν χρόνια είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της πόλης με συνεχόμενη και δυναμική παρουσία. Έχουν ήδη γράψει… πολλά χιλιόμετρα σε όλους τους γνωστούς συναυλιακούς χώρους της Αθήνας, ενώ έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ εντός και εκτός της πρωτεύουσας κερδίζοντας κάθε φορά το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού. Έχουν ακόμη εμφανιστεί στο πλευρό μεγάλων ονομάτων όπως οι Woven Hand και ο Sivert Hoyem. Μετρούν αισίως τέσσερις δισκογραφικές δουλειές (2 albums και 2 soundtracks), οι οποίες συγκεντρώνουν εξαιρετικές κριτικές από κοινό και μέσα. Από τις 12 Μαρτίου κυκλοφορεί και ο πέμπτος τους δίσκους με τίτλο «Who Wants To Ride The Horse».Πότε ονειρική και μυστηριακή και πότε νευρώδης και εκρηκτική, αλλά πάντα μελωδική, η μουσική τους δεν περιορίζεται σε ένα είδος, ενώ οι συνθέσεις τους αποτυπώνουν με τρόπο ξεχωριστό το πάντρεμα των επιρροών τους με τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις «εμμονές» του συγκροτήματος.Αν κάποιος προσπαθούσε οπωσδήποτε να την περιγράψει θα έπρεπε να πει ότι κινείται στο φάσμα του ανεξάρτητου ροκ με στοιχεία alternative, indie, folk, gypsy, post – rock, progressive και κλασικής μουσικής.Οι Empty Frame κατάφεραν να προκαλέσουν «θόρυβο» από το demo τους, «Τake Over The City». Ηχογραφήθηκε στις αρχές του 2007 και κομμάτια του ακούστηκαν αρκετά τακτικά σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο Διαδίκτυο.Η πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά τους «They Think We Are Eskimos» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2011 από τη Legend και έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς, ενώ εξαντλήθηκε σύντομα. Βρέθηκε, άλλωστε, σε αρκετές λίστες ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.Την άνοιξη του 2014 οι Empty Frame ξεκίνησαν ένα νέο μουσικό ταξίδι κυκλοφορώντας το πολυαναμενόμενο δεύτερο album τους «The Blackbird Flies». Για μια ακόμη φορά το άλμπουμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές αναδεικνύοντας τους EF ως μια από τις καλύτερες μπάντες στην ελληνική εναλλακτική σκηνή με ξεχωριστό και πρωτοποριακό ήχο.Τον Μάρτη του 2018 ήρθε η στιγμή για την τρίτη full length κυκλοφορία, πέμπτος συνολικά δίσκος, με τίτλο «Who Wants To Ride The Horse» από την biminorecs. Το νέο album αποτελεί την κορύφωση μίας δημιουργικής μουσικής πορείας τεσσάρων ετών και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον μοναδικό τους ήχο.Εκτός από τη συμμετοχή σε αρκετά φεστιβάλ και τις συναυλίες σε διάφορους χώρους, οι Empty Frame έχουν συνθέσει και ηχογραφήσει το soundtrack/original score για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Ηρωίδες».Τον Ιούνιο του 2015 παρουσίασαν ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο. Τη μουσικοχορευτική παράσταση «Hands/Χέρια» σε συνεργασία με την ομάδα σύγχρονου χορού «Still Pilgrim Paradox» με πρωτότυπη μουσική από τους Empty Frame. Το Hands/Χέρια ανέβηκε για τέσσερις παραστάσεις στο θέατρο Olvio και ενθουσίασε όσους το παρακολούθησαν.Όλες οι δισκογραφικές δουλειές των Empty Frame διατίθενται ηλεκτρονικά από τη σελίδα τους στο bandcamp, αλλά και σε επιλεγμένα δισκοπωλεία της χώρας.Αντώνης Βαβαγιάννης – Guitars, Piano, VocalsΠαναγιώτης Φέτσης – Bass, VocalsΧρήστος Καλλιμάνης – GuitarsΜπάμπης Βασιλειάδης – Drums, PercussionΝίκος Σολωμός – ViolinΚαίτη Πάντζαρη – Cello, VocalsΧρήστος Καλλιμάνης, ( xristoskallimanis@yahoo.gr ), τηλ: 697 332 9950Αντώνης Βαβαγιάννης ( kyriakoshasapis@gmail.com ), τηλ: 694 873 4236Παναγιώτης Φέτσης ( fetsman@hotmail.com ), τηλ. 697 220 0831