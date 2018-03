Gus G.: Video για το νέο κομμάτι "Letting Go"

"Fearless" tracklist:

01. Letting Go

02. Mr. Manson

03. Don't Tread On Me

04. Fearless

05. Nothing To Say

06. Money For Nothing

07. Chances

08. Thrill Of The Chase

09. Big City

10. Last Of My Kind





Bonus tracks:

11. Little Ain't Enough

12. Aftermath









παρουσίασε το video τουαπο το επερχόμενο νέο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλοη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΓια την εν λόγω κυκλοφορία ο ιθύνων νους τωνσυνεργάστηκε με τον τραγουδιστή/μπασίστα) και τον ντράμερ).