Hats Off to Led Zeppelin: Σάββατο 17 Μαρτίου @ Μέγαρο Μουσικής

Σάββατο 17 Μαρτίου│22:00

Αίθουσα Banquet





Peter Eldridge │φωνή

Jack Tanner │κιθάρα & θέρεμιν

Kevin Oliver Jones │μπάσο, πλήκτρα, μαντολίνο

Toby Drummond │ντραμς













Led Zeppelin

«Μια εξαιρετική συναυλία!»BBC«Μια φρέσκια προσέγγιση και με άποψη.Μια μπάντα που δεν μας απογοητεύει ποτέ!»Dave Lewis (βιογράφος των Led Zeppelin)«Αξίζει τον κόπο να τους δείτε… Διασκέδαση με στιλ»Richard Cole (Led Zeppelin Tour Manager)Ένα αφιέρωμα στο μυθικό ροκ συγκρότημα από τη βρετανική μπάντα, την tribute band που ψηφίστηκε για τρίτη χρονιά ως η καλύτερη του Ηνωμένου Βασιλείου (National Tribute Awards 2015, 2016, 2017)! Με εξαιρετική τεχνική και ερμηνεία αναπαράγουν δημιουργικά τις μουσικές του θρυλικού γκρουπ, από την πρώτη εμφάνιση του οποίου, το 1968, κλείνουν φέτος 50 χρόνια.Οι τέσσερις μουσικοί των Hats off (Peter Eldridge-φωνή, Jack Tanner-κιθάρα & θέρεμιν, Kevin Oliver Jones-μπάσο, πλήκτρα, μαντολίνο, Toby Drummond-ντραμς) που έχουν λάβει μέρος σε επιτυχημένες λονδρέζικες παραγωγές –"We Will Rock You", "Thriller LIVE!", "Wicked", "Billy Elliot", "Dancing in the Streets", "Return to the Forbidden Planet" κ.ά.– και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με μεγάλα ονόματα, όπως οι Queen, Ray Davies, Edwin Starr, Gerry & the Pacemakers, Iron Maiden, έρχονται το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 10 το βράδυ στην Αίθουσα Banquet, για να ξεσηκώσουν το κοινό παίζοντας αλησμόνητες επιτυχίες του πολυβραβευμένου συγκροτήματος με τα δεκάδες διαμαντένια και πλατινένια άλμπουμ: «Whole Lotta Love», «Stairway to Heaven», «Ιmmigrant Song».Η συναυλία των Hats off to Led Zeppelin στο Μέγαρο εντάσσεται στη σειρά Γέφυρες (καλλιτεχνική επιμέλεια, προγραμματισμός: Δημήτρης Μαραγκόπουλος).Μπορεί συνειρμικά να τους συνδέουμε με έναν συχνά εκκωφαντικό ήχο, είναι ενδιαφέρον όμως ότι οι ρίζες των Led Zeppelin βρίσκονται στα blues, γεγονός που επηρέασε όχι μόνο τον στίχο αλλά και τον ήχο τους, ο οποίος συνδυάζει ταυτόχρονα επιδράσεις από την κέλτικη, τη σκωτσέζικη, τη βρετανική και την αμερικάνικη λαϊκή μουσική.To τόσο ιδιαίτερο ύφος τους απέκτησε τη μοναδική του ταυτότητα από την ταχύτητα και την εκρηκτική ενέργεια της μουσικής τους, από τις δυναμικές αντιθέσεις ανάμεσα στο πιανίσιμο και στις πιο ακραίες, σχεδόν θρηνώδεις, ψηλές περιοχές στις οποίες κινείται η φωνή του Roger Plant –που μόνο με την Janis Joplin θα μπορούσε να συγκριθεί–, από τον παραμορφωμένο ήχο της κιθάρας του Jimmy Page και τέλος από τα απρόσμενα ρυθμικά μοντέλα και το καταιγιστικά γρήγορο παίξιμο του ντράμερ John Bonham.Παράλληλα, οι Led Zeppelin τόλμησαν να εμπλουτίσουν τον οργιώδη ήχο τους εισάγοντας στη μουσική τους το μαντολίνο και το μυστηριακό θέρεμιν. Πειραματίστηκαν, καινοτόμησαν και αποτέλεσαν τους προδρόμους του hard rock, του heavy metal και της ψυχεδέλειας. Επηρέασαν καθοριστικά πολλά σχήματα και τραγουδιστές, από τους Deep Purple, τους Queen, τους Black Sabbath και τους Megadeth μέχρι τη Madonna και τη Lady Gaga.