"Mindfucker" tracklist:

"Rocket Freak"

"Soul"

"Mindfucker"

"I'm God"

"Drowning"

"Ejection"

"Want Some"

"Brainwashed"

"All Day Midnight"

"When The Hammer Comes Down"













Οιπαρουσίασαν το lyric video τουαπο το ενδέκατο άλμπουμ τους με τίτλοπου κυκλοφορεί απο αύριο,Απο την νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος έχουμε επίσης ακούσει το ομότιτλο "Mindfucker" καθώς και την διασκευή τους στοτων