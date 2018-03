MONSTER MAGNET: Video για την διασκευή τους στο "Ejection" των Hawkwind

"Mindfucker" tracklist:

"Rocket Freak"

"Soul"

"Mindfucker"

"I'm God"

"Drowning"

"Ejection"

"Want Some"

"Brainwashed"

"All Day Midnight"

"When The Hammer Comes Down"













Οιπαρουσίασαν το video για την διασκευή τους στο κομμάτιτωνπου θα περιέχεται στο επερχόμενο ενδέκατο άλμπουμ τους με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςΑπο την νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος έχουμε ακούσει επίσης το ομότιτλομέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.