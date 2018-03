NAXATRAS: Παρασκευή 9 Μαρτίου @ Κυβερνείο w/ THE ANSWER?

NAXATRAS Live | Κυβερνείο Live | Friday 9 March 2018





Special Guests: The Answer?





Oιγια πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση του τρίτου τους δίσκου, για ένα show γεμάτο ψυχεδέλεια και παραμόρφωση!Οιείναι μια hard psychedelic rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Η μουσική τους συνίσταται από δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες, βαριά riffs και trippy κιθαριστικά σόλο, όλα με έντονη την ατμόσφαιρα και αισθητική των 70’s.Ιδρύθηκαν το 2012 και καλλιέργησαν τον ήχο τους μέχρι το 2015 που κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους ομώνυμο δίσκο, ηχογραφημένο εξολοκλήρου αναλογικά και live.Τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο "II" κινούμενο σε πιο πειραματικά space rock μονοπάτια, αφού είχε προηγηθεί ένα EP 2 κομματιών, όλα τα παραπάνω ηχογραφήθηκαν live και direct-to-master σε μπομπίνα.Στις 17 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το single "All the Stars Collide Into a Single Ray" και προχώρησαν στην τρίτη ευρωπαϊκή τους περιοδεία, έχοντας γυρίσει πλέον σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και καταξιωμένα φεστιβάλ όπως το Lake on Fire, Void και Keep it Low.Η μπάντα ενσωματώνει στοιχεία από psych/progressive rock, blues, funk, stoner και ανατολίτικη μουσική σε συνδυασμό με ένα ψυχεδελικό video show για πλήρη διέγερση των αισθήσεων.**************Οιδημιουργούνται στα μέσα του 1995, όταν ο Λευτέρης ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των ιστορικών πλέον Middle Fingers (lazy dog records) και ο Κώστας στο μπάσο,επίσης μέλος των Middle Fingers από εκείνη τη χρονιά και μετέπειτα, αφού βρέθηκαν να μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούποληαποφασίζουν παράλληλα τη δημιουργία ενός άλλου Punk Rock σχήματος.Έτσι στις αρχές του 1996 αναλαμβάνει κιθάρα και φωνή ο Κώστας, στα ντραμς παραμένει ο Λευτέρης και επιστρατεύοντας έναν φίλο,τον Αλέκο (μέλος διαφόρων συγκροτημάτων από την ακριτική πόλη) στο μπάσο, δημιουργούν ένα δυναμικό τρίο τους ''The Answer?''Άυτό το ταξίδι κρατάει τα πρώτα 11 χρόνια με πολλές πρόβες, ποτά, αγάπη και πολλά όμορφα δικά τους κομμάτια,ηχογραφημένες κασέτες στο προσωπικό τους χώρο, live εμφανίσεις,κάποιες με Λευκή Συμφωνία, Τσομπάνα Rave, Γκούλαγκ αλλά και τους θρυλικούς Dead Moon στη τελευταία τους περιοδεία.Με την προσθήκη ενός ακόμα κιθαρίστα, του Ηλία, πραγματοποιούν την κυκλοφορία του πρώτου τους, ομώνυμου άλμπουμ τέλη 1999 σε δική τους διανομή.Μετά το 2007 κι ένα διάλειμμα ορισμένων χρόνων και μουσικών αναζητήσεων, αποφασίζουν, το 2014,με τη προσθήκη του Γιάννη τώρα δεύτερη κιθάρα στο βασικό τρίο, να συνδυάσουν ξανά τις μουσικές τους εμπειρίες, συνεχίζοντας το ταξίδι που άφησαν στη μέση,με τη μπάντα να έχει εκτός των άλλων κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις με ονόματα όπως UNIVERSE 217, BATTLEME (USA), MR HIGHWAY BAND,να συμμετέχει πλέον ενεργά στο δυναμικό τις κολεκτίβας Aza Records, να παρουσιάζεται στης συλλογή της "A Call to Instruments vol.3"ενόψει και τις επερχόμενης κυκλοφορίας του δεύτερου άλμπουμ τους με τίτλο "...It's Already Tomorrow".πόρτες 21:00 | έναρξη 22:00είσοδος: προπώληση 6€ | ταμείο 8€presale spot: Κυβερνείο cafe bar