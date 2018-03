NEW PAST: Σάββατο 17 Μαρτίου live presentation @ BUMS w/ Lavalanche και Circus Caravan

New Past “State of Falling” live presentation in Athen

Special guests : Lavalanche & Circus Caravan

( Blackbird Underground Music Stage)Πόρτες ανοίγουν 20:30Τιμή εισιτηρίουμε μπύραMε αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου στις 25 Δεκεμβρίου, οι, το κουαρτέτο από την Αθήνα , είναι πάλι έτοιμο να ανέβει δυναμικά στη σκηνή και να παρουσιάσει τον πρώτο του δίσκο "State of Falling", τοστη σκηνή του(Ακαδημίας 98-100, Αθήνα)Τη συναυλία θα ανοίξουν οικαι οιΘα κληρωθούν digipack “State of Falling”!~~~Οι New Past σχηματίστηκαν το 2013 από την ανάγκη του Κώστα Σταματίου να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω της κιθάρας του. Μετά από κάποιες αλλαγές στο σχήμα, το 2016 ο Κώστας μαζί με τον Ανδρέα Καπελέρη στο μπάσο, τον Μάνο Αγουρίδη στα τύμπανα και τον Ανδρέα "Denwar" στα φωνητικά, μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο “State of Falling”.Το 2017 μπαίνει δυναμικά για τους New Past, μιας και δείγματα του δίσκου ακούγονται σε ραδιόφωνο και social media λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια. Επίσης συμμετείχαν σε συναυλίες στην Αθήνα, καθώς και στο φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής ημέρας της μουσικής."Rock Hard: "Έχουμε να κάνουμε μ’ ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και σκοτεινό progressive rock/metal που σε φάσεις είναι και αρκετά κυκλοθυμικό με περάσματα από λυρικές μελωδίες σε heavy ξεσπάσματα και ριφ που χαρακτηρίζονται από τραχύτητα και headbanging ρυθμό."Metal Hammer: "Ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο δείγμα με φοβερές μουσικές πινελιές. Η ενορχήστρωση και η ηχογράφηση των οργάνων προσφέρει ένα πολύ επαγγελματικό αποτέλεσμα που είναι ευχάριστο στα αυτιά, αναδεικνύοντας ένα όμορφο μουσικό και στιχουργικό concept."Rockway: "Ένα album έξυπνης μουσικής το οποίο δείχνει μια ελπιδοφόρα μπάντα αφλύαρου progressive που έχει πολλά να πει στο μέλλον."ProgRocks: "Οι New Past ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν ένα ξεχωριστό ήχο, ασυνήθιστα ενδιαφέρον ως επιλογή, καταφέρνουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου."Links:New Past ( https://www.facebook.com/NewPast.band / | Band Camp https://newpast.bandcamp.com/ YouTubeNew Past - My Only Friend (Lyric Video)~~~Οι Lavalanche είναι μαζί από το 2013 και έχουν ως έδρα το Παγκράτι. Μουσικά κινούνται στην progressive και post rock/metal σκηνή, ενώ οι στίχοι τους ασχολούνται κατά βάση με θέματα κοινωνικά.Το 2014 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο LP τους “Poverty of the stimulus” και έκτοτε έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς σε πολλές αθηναϊκές σκηνές, καθώς και σε συναυλίες κοινωνικών χώρων. Το τρέχον διάστημα ασχολούνται κυρίως με τη σύνθεση της επόμενης δισκογραφικής τους δουλειάς.Τα μέλη τους είναι οι Νίκος Λουκίδης (φωνή / κιθάρα), Κώστας Βασσάλος (κιθάρα), Χρήστος Κανέλλος (μπάσο) και Κωνσταντίνος Σακαρούδης (τύμπανα).~~~Οι Circus Caravan, είναι ένα 5-μελές αγγλόφωνο rock συγκρότημα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2013. Ο ήχος και οι συνθέσεις τους δανείζονται στοιχεία απο το alternative rock, το post-rock και το grunge, εστιάζοντας περισσότερο στην ατμόσφαιρα και την απλότητα, χωρίς να λείπουν όμως και οι πειραματισμοί. Προσφάτως κυκλοφόρησε η πρώτη τους δουλειά με τίτλο “Chapter 0.”Πρόκειται για 5 διαφορετικές ιστορίες, 5 στάσεις και καταστάσεις της καθημερινότητας.Ένα καινότομο μουσικό show κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, θα πρέπει να περιμένουν όσοι βρίσκονται σε live τους όπου ο καθένας να μπορεί να παρακολουθήσει μια μουσική αποτύπωση ιστοριών που πιθανότατα να έχει και ο ίδιος ζήσει. http://www.circuscaravan.band / | https://www.youtube.com/user/CircusCaravanTheBand Το "Chapter 0" κυκλοφορεί από την BAMusic.- Ακούστε το εδώ 👇#iTunes: http://hyperurl.co/Chapter0_iTunes #Spotify: http://hyperurl.co/CC_sp #Amazon: http://hyperurl.co/Chapter0_Amazon #GooglePlay: http://hyperurl.co/Chapter0_GooglePlay FB event : https://www.facebook.com/events/1685929051486085