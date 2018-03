OLD SERPENT: Κυκλοφόρησε το πρώτο τους EP

Οικυκλοφόρησαν στις 2 Μαρτίου 2018 το πρώτο τους self-released EP με τίτλοΤην παραγωγή, μίξη και mastering επιμελήθηκε οενώ οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στοστην Αθήνα.Τracklist:1. Intro - Entering darkness...2. Witches (are calling your name)3. Counterfeit4. Cloak of lies5. Outro - ...my kingdom comesCover art by:Οιδημιουργήθηκαν το 2015 στην Αθήνα. Οι μουσικές επιρροές των μελών οδήγησαν, μέσα από την τριβή στα πλαίσια της μπάντας, σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα που προσανατολίζεται σε μονοπάτια παραδοσιακού Heavy Metal. Ένα δείγμα της δουλειάς τους παρουσίασαν ζωντανά στο αθηναϊκότον Ιούλιο του 2017, ενώ συμμετείχαν και στο “Riding the Storm”, live που διοργανώθηκε στο Modu Club στη μνήμη τουτον περασμένο Νοέμβριο.Οιείναι:Guitars – Δημήτρης ΚαραμπίνηςGuitars – Γιώργος ΚατσιώνηςBass – Νίκος ΚοτρωνούλαςDrums – Γιάννης ΚατσιώνηςVocals – Δημήτρης ΚωστάκηςBandcamp: https://oldserpent.bandcamp.com/releases Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ln9X67I105E Facebook: https://www.facebook.com/Old-Serpent-2045576619097568/?ti=as Email @: old.serpent.gr@gmail.com