ROSS THE BOSS: Ακούστε το νέο κομμάτι "This Is Vengeance"

Ο Ross The Boss έδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτι "This Is Vengeance" απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ του προσωπικού του project. Η νέα δισκογραφική δουλειά του συνιδρυτή και πρώην κιθαρίστα/συνθέτη των Manowar, τιτλοφορείται "By Blood Sworn" και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της AMF Records στις 20 Απριλίου.