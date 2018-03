SELEFICE, PERSEPTIK: Σάββατο 28 Απριλίου @ The Crow Club

SELEFICE - PERSEPTIK live





Σάββατο 28 Απριλίου

Crow Club (Σινώπης 27 Αθήνα)





Doors open: 22:00

Ώρα έναρξης: 22:30

Είσοδος: 6 ευρώ





SELEFICE

PERSEPTIK

Σκοτάδι… Ατμόσφαιρα… Συναίσθημα… Και όλα αυτά στον μέγιστο δυνατό βαθμό.Αυτό είναι το τρίπτυχο που πάντα χαρακτήριζε την Αθηναϊκή metal μπάντα των, που μετά από 24 ολόκληρα χρόνια σιωπής επιστρέφει στα live stage, για να παρουσιάσει κομμάτια από το μοναδικό της άλμπουμ ως τώρα “Where Is The Heaven”, από το ομώνυμο demo , ακυκλοφόρητο αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό που φέρνει το συγκρότημα στο σήμερα, συνεχίζοντας μια πορεία που κάποτε πάγωσε, αλλά τελικά ζει ακόμα, ίσως μάλιστα πιο δυνατή από ποτέ…Μαζί τους οι ανερχόμενοι Αθηναίοι atmospheric/gothic/dark metallersπου θα παρουσιάσουν τον ήδη έτοιμο πρώτο τους δίσκο που θα φέρει τον τίτλο “Zero”.Οιείναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septiflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 24 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και ο Vaggelis V στα drums, οι οποίοι είναι επίσης μέλη σε μια άλλη θρυλική cult μπάντα της ελληνικής extreme metal σκηνής, τους Necromancy.Αυτή την εποχή προβάρουν εντατικά με σκοπό να είναι έτοιμοι για live το συντομότερο δυνατό. Στα άμεσα σχέδια τους είναι και η δημιουργία ολοκαίνουργιου υλικού που θα παρουσιάσει τους Selefice του 2018, ενώ παράλληλα η Floga Records επανακυκλοφόρησε το Where Is the Heaven πρώτα σε cd και σύντομα και σε βινύλιο.Οιείναι ένα νέο συγκρότημα από την Αθήνα που επιχειρεί να συγκεράσει τις dark-wave/post-punk και gothic/doom metal επιρροές του, διατηρώντας, την ίδια στιγμή, την αυθεντικότητα και επιθετικότητα του ήχου του.Δημιουργήθηκαν το 2012, με τα τότε μέλη να ψάχνουν το μουσικό προσανατολισμό της μπάντας, παίζοντας διασκευές από διαφορετικά ιδιώματα του σκληρού ήχου - από Smashing Pumpkins και Faith No More μέχρι Slayer και Sepultura - ενώ παράλληλα αρχίσανε να προβάρουν και τα πρώτα δικά τους τραγούδια και κάνανε τις πρώτες συναυλίες.Το φθινόπωρο του 2013 περάσανε στην επόμενη φάση, της σύνθεσης και ενορχήστρωσης κομματιών, με απώτερο σκοπό την κυκλοφορία του πρώτου τους δισκογραφικού εγχειρήματος.Λίγους μήνες λοιπόν μετά την ηχογράφηση του ντεμπούτου τους πραγματοποιούν κάποιες συναυλίες για να προϊδεάσουν το μουσικό κοινό για την επερχόμενη κυκλοφορία τους, παίζοντας και κάποιες ενδιαφέρουσες διασκευές. Μέσα στο 2018 αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο album με τίτλο "ZERO" του οποίου η παραγωγή είναι ήδη έτοιμη.