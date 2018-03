SEPTICFLESH: Παρασκευή 13 Απριλίου @ Lab Art (Βόλος) w/ ON THORNS I LAY

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Septic Flesh

On Thorns I Lay

μαζί μεκαι ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα της Μαγνησίας16 ολόκληρα χρόνια... δεν είναι και λίγα! Τόσα κλείνει φέτος το Golden R. Festival, ο αρχαιότερος φεστιβαλικός θεσμός της ελληνικής περιφέρειας, ο οποίος ταυτίστηκε αφενός με την πόλη του Βόλου και αφετέρου με την ελεύθερη της μουσικής έκφραση.Κι αν το ξεκίνημα του ταξιδιού συνέβη πίσω στο 2002 στον Πεδίον Άρεως του Βόλου, την εποχή την ευμάρειας και συνάμα του καθωσπρεπισμού, εν έτει 2018 το Golden R. Festival είναι εδώ για να υπενθυμίζει το σημείο εκκίνησης... στο τότε, όσα μεσολάβησαν... κατά την διάρκεια και όσα αυτή την χρονική συγκυρία βιώνουμε... στο σήμερα!Κι επειδή είναι αποδεδειγμένο και ιστορικά... για να υπάρξει μέλλον θα πρέπει να προϋπάρξει μελέτη του παρελθόντος, το φετινό Golden R. Festival επιστρέφει με το βλέμμα στο παρελθόν, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα... Εκείνο το ανοιχτό κάλεσμα που έκανε το Radio Marconi 96,1 F.M. το 2002 και που μέσα στα επόμενα χρόνια απογείωσε κυριολεκτικά τη μουσική σκηνή της πόλης, παράγοντας αφενός τέχνη και αφετέρου μουσικούς που σήμερα γράφουν τη δική τους ιστορία στο μουσικό στερέωμα. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά και προς τούτο θα βρίσκονται ανάμεσά μας!Τί σημαίνει αυτό...; Golden R. Festival σε διοργάνωση του Radio Marconi 96,1 F.M. και σε συνδιοργάνωση του Lab Art σε τρία μέρη κατά τη διάρκεια της χρονιάς!Και ας ξεκινήσουμε από το κάλεσμα. Επιστροφή στις ρίζες με άλλα λόγια και κάλεσμα... Ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα της Μαγνησίας.Με λίγα λόγια... όποιος έχει συγκρότημα έτοιμο να ανέβει στη σκηνή και να παρουσιάσει τα τραγούδια του, δηλώνει συμμετοχή στο evolosgr@gmail.com, με την ένδειξη στο πεδίο θέμα του e-mail του την λέξη "Golden R. Festival" και στο εσωτερικό ένα σύντομο βιογραφικό, την σύνθεση του συγκροτήματος και εφόσον υπάρχει ηχογραφημένο υλικό.Στόχος να παίξουν ζωντανά ΟΛΑ τα ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ που θα δηλώσουν συμμετοχή κατά την διάρκεια ενός πολυήμερου festival, το οποίο θα αποτελέσει το part2 και οι ημερομηνίες του οποίου θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής όλων των αιτήσεων.Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί το part3 ή αλλιώς το φινάλε του Golden R. Festival 2018, λεπτομέρειες για το οποίο θα ανακοινώνονται σταδιακά.Θα διερωτάστε πού είναι το part1 και εμείς θα σας απαντήσουμε ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι το πρώτο μέρος αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και 13 Απριλίου, στην φιλόξενη μουσική σκηνή του Lab Art, με εκλεκτούς καλεσμένους και στόχο να μαζευτούμε και πάλι, όπως άλλοτε, όλοι μαζί για να ξεκινήσουμε την κοινή προσπάθεια.Σε αυτό το πρώτο μέρος οι καλεσμένοι είναι εκλεκτοί και φυσικά αγαπημένοι…Etc. (θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών)Οι πόρτες ανοίγουν στιπροπώληση• Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα)• Illusion RT (Τ.Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)• Κεχαίδης (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)• Ηλεκτρονική προπώληση μέσω viva.gr Πληροφορίες/κρατήσεις: +30 242140 3454Ώρες τηλ. κέντρου: 10:00-21:30Facebook event: https://www.facebook.com/events/1068866073253053/ Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από την εκκωφαντική τελευταία τους εμφάνιση μπροστά στο βολιώτικο κοινό των SepticFlesh μπροστά στο αθηναϊκό κοινό τον Δεκέμβρη του 2015!Περίπου 2 χρόνια μετά, στις 13 επιστρέφουν ενώπιον του βολιώτικου κοινού μέσω του Golden R. Festival στο Lab Art, με ένα συγκλονιστικό δίσκο στις αποσκευές τους για να τον παρουσιάσουν επί σκηνής!Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, το καλλιτεχνικό όραμα των Septic Flesh έχει πάρει σάρκα και οστά μέσα από τις προσπάθειες των Σωτήρη Βαγενά (κιθάρες), Σπύρου Αντωνίου (μπάσο, φωνή) και Χρήστου Αντωνίου (κιθάρες), μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα από τα σημαντικότερα του ακραίου ήχου παγκοσμίως. H σκοτεινή καλλιτεχνική ανάβαση των Septic Flesh, ξεκίνησε το 1990 και ένα χρόνο αργότερα βγήκε σε κυκλοφορία το 1ο τους EP, Temple of the Lost Race.H διετία 1994-1995 ήταν κομβική για το συγκρότημα καθώς κυκλοφόρησαν τα Mystic Places of Dawn και Έσοπτρον τα οποία λατρεύτηκαν και λατρεύονται από το underground κίνημα της εποχής και όχι μόνο. "The Orphidian Wheel" & "A Fallen Temple" καθιέρωσαν τους Septic Flesh σαν έναν εκ των σημαντικότερων μουσικών πρεσβευτών μας στο εξωτερικό. Oι death metal βρυχηθμοί του Seth, εναλλάσσονται με τα φωνητικά του Σωτήρη, ενώ η μαγευτική φωνή της Nαταλίας Ρασούλη δίνει ιδιαίτερο χρώμα στις αριστουργηματικές συνθέσεις του συγκροτήματος.Η έξοχη κιθαριστική δουλειά και το ογκώδες drumming έδωσαν στον ήχο των Septic ταυτότητα, αναγνωρίσιμη στο πρώτο άκουσμα. Ωστόσο το γκρουπ, μόνο στάσιμο δεν έμεινε και στο Revolution DNA, κινήθηκε σε νέους ηχητικούς δρόμους, δίχως να φοβάται τους πειραματισμούς. Σειρά είχε το κομψοτέχνημα Summerian Daemons, μια άρρωστη κατάβαση στο σκότος των ψυχών του κάτω κόσμου, ντυμένη με αριστουργηματικά riffs, συνοδεία συμφωνικής.Ακολούθησε ένα καλλιτεχνικό διάλειμμα 5 ετών και οι Septic Flesh επέστρεψαν, διοχετεύοντας την αστείρευτη έμπνευσή τους από κοινού με την συμφωνική ορχήστρα της Πράγας στην άτυπη τριλογία που ξεκίνησε με το "Communion", συνεχίστηκε με το "The Great Mass", για να ολοκληρωθεί με το "Titan" που γνώρισε αποθεωτικές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.Φέτος, το Codex Omega ήρθε για να στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή με τους καλύτερους δίσκους του σκληρού ήχου και οι SepticFlesh με την καλύτερη σύνθεση της ιστορίας τους είναι έτοιμοι να ισοπεδώσουν το Lab Art στις 13 Απριλίου!Βeware! O βρυχηθμός του τέρατος θα σας στοιχειώσει ακόμη μια φορά!Όσοι μετρούν χρόνια στην του σκληρού ήχου μουσική σκηνή τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τις στάχτες της αρχής της δεκαετίας του 1990 και του ντεμπούτου τους στην γαλλική Holy Records (SepticFlesh, Nightfall κ.α.) και θα τους θυμούνται να κινούνται στην σκηνή μέχρι και το 2003, οπότε κυκλοφόρησαν συνολικά 6 δίσκους.Ακολούθησε ένα μεγάλο διάλειμμα έως το 2015, οπότε επέστρεψαν με το Eternal Silence album και τώρα, έχοντας ολοκληρώσει τον 8ο και καλύτερο δίσκο της καριέρας τους, ετοιμάζονται για την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση στο Βόλο και στο Lab Art μέσω του Golden R. Festival.Ο Death/Doom ήχος, που στην πορεία αναμείχθηκε με το Gothic ατμοσφαιρικό και συνάμα λυρικό παίξιμο των On Thorns I Lay, θα μας επιστρέψει πίσω στην εφηβεία μας, θα ξεσκονίσει τα παλιά μας βινύλια και θα μας κάνει να μιλάμε γι' αυτούς στη νεότερη γενιά με νοσταλγία και συνάμα ανυπομονησία να τους συναντήσουμε ξανά στην σκηνή ζωντανά.