SixStringNoise: Ακούστε το νέο single "How's the World from Up There?"

Ακούστε το ολοκαίνουργιο single των SixStringNoise με τίτλο "How's the World from Up There?" από το τέταρτο επερχόμενο full length album της μπάντας, με τίτλο "Relics". Το νέο album αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2019.