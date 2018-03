Sober on Tuxedos, Full House Brew Crew , Show Us The Imminent: Σάββατο 24 Μαρτίου @ ΙΛΙΟΝ Plus

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

live in AthensSpecial guest:Στο(Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα)Σάββατο 24 Μαρτίου 2018Πόρτες: 20:30Event page: www.facebook.com/events/1767397346644470 Προπώληση:Ταμείο:(η έναρξή της θα ανακοινωθεί σύντομα):Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr Ticket House (Πανεπιστημίου 42, Αθήνα, τηλ.: 210 3608366)Ηλεκτρονική προπώληση: www.tickethouse.gr Η ιστορία των Sober on Tuxedos ξεκίνησε το 2009 και η μπάντα ρίχτηκε αμέσως στις ζωντανές εμφανίσεις, αυτό που άλλωστε θα αποτελούσε και την προτεραιότητα της στη συνέχεια.Κριτικοί και κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο δεν άργησαν να δουν αυτό που πραγματικά συνέβαινε: Οι Sober on Tuxedos ήταν και είναι μία συναυλιακή μπάντα, μία από αυτές που "ιδρώνουν τη φανέλα" και που όταν πατάνε το σανίδι, μοιάζουν περισσότερο από ποτέ σαν να βρίσκονται στην άνεση του σπιτιού τους!Το "Welcome to the Liquor Store" που κυκλοφόρησε το 2016 επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόταν όποιος είχε δει τη μπάντα ζωντανά μέχρι τότε: Το ηλεκτρισμένο heavy rock / stoner μουσικό κράμα των Sober on Tuxedos δεν ήταν μόνο βαρύ και γκρουβάτο, αλλά και ξεχωριστό, φέροντας τη σφραγίδα των επιρροών τους, αλλά χαράζοντας ταυτόχρονα έναν δικό του μοναδικό δρόμο.Η κυκλοφορία του ντεμπούτο τους από την Music Links Knowledge αποτέλεσε την έναρξη ενός νέου κύκλου για το σχήμα, που δεν άργησε να δει τις πρώτες διακρίσεις, με το παρθενικό τους αυτό πόνημα να σκαρφαλώνει στη θέση 35 του top 75 των charts της IFPI.Πέραν των εμφανίσεων σε εγχώρια festivals μεγάλης αναγνωρισιμότητας, αλλά και σε one-off εμφανίσεις, τόσο στην Αθήνα, όσο και την υπόλοιπη επικράτεια, στο πλευρό των Nighstalker, 1000mods και Potergeist, μεταξύ άλλων, οι Sober on Tuxedos, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως αποτελούν μία ανήσυχη και αναβράζουσα δύναμη που δεν επαναπαύεται, διοργάνωσαν το δικό τους Sober Fest, που έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου 2016, γνωρίζοντας μάλιστα ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό.Το Σάββατο 24 Μαρτίου οι Sober on Tuxedos θα κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: Θα μοιραστούν τη σκηνή με συνοδοιπόρους και καλλιτέχνες που εκτιμούν και τη μουσική τους με τους φίλους τους, όλους αυτούς που στηρίζουν το σχήμα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και νεότερους.***Μαζί τους θα εμφανιστεί το Αθηναϊκό southern metal σχήμα των Full House Brew Crew, με mainman -σε κιθάρα και φωνή- τον Βαγγέλη Καρζή, μπασίστα των black metal θρύλων Rotting Christ. Με πολιορκητικό του κριό το Νοτιοαμερικανικό guitar riffing style των Black Label Society και τα μπαρουτοκαπνισμένα γρεζάτα φωνητικά και βάση του το συμπαγές rhythm section, το Αθηναϊκό σχήμα πάντα εντυπωσιάζει στις ζωντανές του εμφανίσεις, ενώ στην περίοδο που διανύουμε βρίσκεται προ των πυλών της δεύτερης σε σειράς πλήρους δισκογραφικής κυκλοφορίας του, για την οποία λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα! Are you ready to bet it all?***Τη συναυλία θα ανοίξει το επίσης Αθηναϊκό modern rock σχήμα των Show Us The Imminent!LINKS:Sober on Tuxedos: www.facebook.com/pg/soberontuxedos Full House Brew Crew: www.facebook.com/fullhousebrewcrew Show Us The Imminent: www.facebook.com/ShowUsTheImminent 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr ΙΛΙΟΝ Plus: www.ilionplus.gr